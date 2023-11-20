Нетрезвая женщина за рулем грузового судна протаранила шлюз на Верхнем Рейне

Морская полиция Германии сообщила, что грузовое судно протаранило шлюзовые ворота на реке Рейн недалеко от Карлсруэ, причинив ущерб на сумму 1,5 млн €
По словам прокуратуры, инцидент произошел из-за того, что рулевая была в состоянии алкогольного опьянения
Она не была капитаном, но являлась вторым рулевым за штурвалом, когда произошла авария.
Представитель полиции сказал, что после бокала пива все было бы по-другому, но женщина была в состоянии алкогольного опьянения, не упомянув уровень алкоголя в ее крови
Судно направлялось из Базеля в Карлсруэ, когда врезалось в закрытые шлюзовые ворота на реке Рейн
В момент аварии в шлюзе находилось другое судно, но, к счастью, никто не пострадал, и оба судна продолжили свой рейс
Ремонт может занять около года, так как новые шлюзовые ворота придется изготавливать на заказ. Проход по Рейну затруднён, ожидаются задержки
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Пьяная женщина на корабле - 100% авария.