Нетрезвая женщина за рулем грузового судна протаранила шлюз на Верхнем Рейне

По словам прокуратуры, инцидент произошел из-за того, что рулевая была в состоянии алкогольного опьянения

Она не была капитаном, но являлась вторым рулевым за штурвалом, когда произошла авария.

Представитель полиции сказал, что после бокала пива все было бы по-другому, но женщина была в состоянии алкогольного опьянения, не упомянув уровень алкоголя в ее крови

Судно направлялось из Базеля в Карлсруэ, когда врезалось в закрытые шлюзовые ворота на реке Рейн

В момент аварии в шлюзе находилось другое судно, но, к счастью, никто не пострадал, и оба судна продолжили свой рейс

Ремонт может занять около года, так как новые шлюзовые ворота придется изготавливать на заказ. Проход по Рейну затруднён, ожидаются задержки