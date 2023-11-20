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Нетрезвая женщина за рулем грузового судна протаранила шлюз на Верхнем Рейне

Нетрезвая женщина за рулем грузового судна протаранила шлюз на Верхнем Рейне

Автор:
20 ноября 2023 10:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Германия   протаранила   птяная   судно   ущерб   шлюх   
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Морская полиция Германии сообщила, что грузовое судно протаранило шлюзовые ворота на реке Рейн недалеко от Карлсруэ, причинив ущерб на сумму 1,5 млн €

По словам прокуратуры, инцидент произошел из-за того, что рулевая была в состоянии алкогольного опьянения


Она не была капитаном, но являлась вторым рулевым за штурвалом, когда произошла авария.

Представитель полиции сказал, что после бокала пива все было бы по-другому, но женщина была в состоянии алкогольного опьянения, не упомянув уровень алкоголя в ее крови


Судно направлялось из Базеля в Карлсруэ, когда врезалось в закрытые шлюзовые ворота на реке Рейн


В момент аварии в шлюзе находилось другое судно, но, к счастью, никто не пострадал, и оба судна продолжили свой рейс


Ремонт может занять около года, так как новые шлюзовые ворота придется изготавливать на заказ. Проход по Рейну затруднён, ожидаются задержки

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Метки: Видео   Германия   протаранила   птяная   судно   ущерб   шлюх   
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2  комментария
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65k
doker Час назад
Женщина на корабле - к беде.
Пьяная женщина на корабле - 100% авария.
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20k
anpetrof 42 минуты назад
Санкции...
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