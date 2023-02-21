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Нулевой инстинкт самосохранения пассажиров

Нулевой инстинкт самосохранения пассажиров

Автор:
21 февраля 2023 08:58
Метки: Еда   видео   мост   париж   ресторан   столкновение   судно   франция   
2248
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Пассажиры с любопытством наблюдали, как их круизное судно "заносит" в сторону моста. Они наслаждались заказанной едой и даже не пытались переместиться в безопасное место.

Столкновение круизного судна с мостом попало на видео. Инцидент, предположительно, произошел в Париже.


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Метки: Еда   видео   мост   париж   ресторан   столкновение   судно   франция   
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6  комментариев
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
Они думали, что это входит в шоу
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9k
МихА Час назад
наверное всё так и задумано... капитан то не первый раз замужем, думали они
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10k
Мафусаил Час назад
Чёт не так у них с инстинктом самосохранения....
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1k
Hornet Час назад
- Сейчас уепёмся!!!
-Нет, не должны...
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21k
ЦСКА Час назад
Неипёт, уплочено!
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1k
Лимонадный Джо Час назад
На что не пойдёшь, когда хочется кушать!
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