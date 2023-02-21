Нулевой инстинкт самосохранения пассажиров

2248
1
1
Пассажиры с любопытством наблюдали, как их круизное судно "заносит" в сторону моста. Они наслаждались заказанной едой и даже не пытались переместиться в безопасное место.
Столкновение круизного судна с мостом попало на видео. Инцидент, предположительно, произошел в Париже.
Источник:
Ссылки по теме:
- Уличный танцор продемонстрировал впечатляющую лунную походку
- В Париже установили оригинальный туалет, всплывающий из-под земли
- Прохожий провел эффектное задержание уличного вора
- Зажигательный танцевальный батл учителей танцев на фестивале Jazz Roots. Оторваться невозможно!
- Дерзкая кража смартфона в Париже
Новости партнёров
реклама
-Нет, не должны...