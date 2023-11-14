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Российский теннисист Андрей Рублёв послал в пятую точку фаната, попытавшегося его подбодрить

Российский теннисист Андрей Рублёв послал в пятую точку фаната, попытавшегося его подбодрить

Автор:
14 ноября 2023 12:05
Сообщество : Спорт
Метки: Андрей Рублёв   Видео   Спорт   диалог   послал   теннисист   фанат   
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Если у вас плохое настроение, то есть универсальный способ, который показывает теннисист Андрей Рублев — вот что он сказал болельщику во время матча с Даниилом Медведевым.


Так прошёл незатейливый диалог звезды тенниса с «преданным» болельщиком.


– Соберись!

– Иди в ж*пу!

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Метки: Андрей Рублёв   Видео   Спорт   диалог   послал   теннисист   фанат   
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satra Час назад
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