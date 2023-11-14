Российский теннисист Андрей Рублёв послал в пятую точку фаната, попытавшегося его подбодрить

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Если у вас плохое настроение, то есть универсальный способ, который показывает теннисист Андрей Рублев — вот что он сказал болельщику во время матча с Даниилом Медведевым.
Так прошёл незатейливый диалог звезды тенниса с «преданным» болельщиком.
– Соберись!
– Иди в ж*пу!
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