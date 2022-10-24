Подросток неожиданно напал на одноклассника из-за перевернувшейся тарелки

В школьной столовой в Котовске, Тамбовская область, школьник случайно перевернул тарелку с едой, а затем атаковал своего одноклассника. Сосед оказался не робкого десятка и ответил агрессору. После этого учеников разняли преподаватели.

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После произошедшего подросток угрожал всех убить. По словам очевидцев , неадекватное поведение замечено за ним уже не в первый раз.