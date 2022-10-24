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Подросток неожиданно напал на одноклассника из-за перевернувшейся тарелки

Подросток неожиданно напал на одноклассника из-за перевернувшейся тарелки

Автор:
24 октября 2022 11:48
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   люди   нападение   происшествие   школа   школьник   
3037
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В школьной столовой в Котовске, Тамбовская область, школьник случайно перевернул тарелку с едой, а затем атаковал своего одноклассника. Сосед оказался не робкого десятка и ответил агрессору. После этого учеников разняли преподаватели.
После произошедшего подросток угрожал всех убить. По словам очевидцев, неадекватное поведение замечено за ним уже не в первый раз.

Источник:

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Метки: видео   люди   нападение   происшествие   школа   школьник   
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40  комментариев
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71k
Viktor 2 часа назад
Сам напал, сам получил! А вот именно такие и устраивают из школы тир по живым мишеням! Срочно изолировать.
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11k
Ivan 9 минут назад
Подросток неожиданно напал на одноклассника из-за перевернувшейся тарелкиПосмотреть
Подросток неожиданно напал на одноклассника из-за перевернувшейся тарелки
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1k
Довер Иванович 22 минуты назад
мне в этой ситуации жалко женщин "учителей" каких придурков приходится учить , а придурок в синем сам вообще то виноват и получил по заслугам.
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1k
svarog19692007 24 минуты назад
Малец в красном , молодца !
Ответку быстро, и хорошо оформил неодеквату !
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Я приглядывался, приглядывался... Толком не разглядел.
Он сам что ли н.а.е.б.н.у.л тарелку? Или ему её помогли н.а.е.б.н.у.т.ь?

Если первое - он реально шизик. Если второе - х.з. - может точка кипения уже подошла и это выпуск пара после многократных издевок.

Лет 25 назад у меня был случай... я был ботаном очкариком в школе. Меня гнули, но я не гнулся. Как-то выцепили меня вечерком компанией и отмудохали. Разбежались, только когда бобик с ментами подъехал.
А через пару дней в школе, один из той компании давай меня подначивать, что ещё поймают и повторят... У меня планочка и упала - я его запинал нахрен, до сломанных его рёбер. Прямо в школе - вот так же оттаскивали. Пацан тот уговорил родаков заяву не писать. Он же тогда в "блатоту" менил - западло было. Ну а директрисе только это и нужно было. Дело замяли. А я после этого спокойно доучился оставшиеся классы и никто особо меня уже гнуть не пытался.
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7k
schmubu Полчаса назад
не было там никакого толчка от красного.
на 11-ой сек очень хорошо видно, что ботан своей ложкой в правой руке нажимает на край своей тарелки, и от этого она переворачивается.
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4k
Игорь 47 минут назад
И как всегда на фоне какая то истеричка орёт в голос
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40k
Лесли 🥰 50 минут назад
Надо было ему вилку в глаз блть воткнуть! Дол*бо*еб. Почему вообще неадекваты с нарушенной психикой учаться в обычной школе?
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4k
Вячеслав 53 минуты назад
Сначала насмотрятся всякого заокеанского дерьма для имбициллов, как Спидерман или Железный Правосек, наиграются в агрессивные 18+ игры с кровью, потом фарш устраивают из одноклассников, расстреливая всех, кого встретят на пути. Куда смотрят родители и штатные психологи? Надеятся на авось и что само рассосётся с возрастом? Много знаете оставшихся в живых школьных стрелков? Обычно заканчивается самовышибанием мозгов, или уничтожением подъехавшими силовиками.
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21k
BiZ 58 минут назад
несколько раз пересмотрел. он сам свою тарелку перевернул. в психушку наьуй эту суку.
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3k
Директор свежего воздуха Час назад
Сейчас реагировать слишком рано, надо подождать когда гном ствол в школу принесет.
В мою советскую школьную бытность у бешеных была прямая дорога в спецшколу.
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35k
Aleks Час назад
У ботана включился режим "берсерк", потом выключился, потом опять включился...
Паренек в красном нормально отработал, не растерялся. Хотя первый удар тарелкой об голову мог и свет потушить.
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24k
Михаил Сметанкин Час назад
Похоже, жертва буллинга. Нервный срыв. Так то да, его теперь к врачу надо.
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Комментарий удален
−32
2k
смт Час назад
В красном свитере красавчик, хорошо за себя постоял. А училки как всегда, сразу за волосы тянуть даже не разбираясь кто зачинщик.
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5k
samis Час назад
Не чего не понятно, но очень интересно
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1k
fivus Час назад
Внимательно на видео смотрите - красный специально под локоть толкнул.
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2k
Алекс Час назад
изолировать
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1k
Eric Cartman Час назад
Очкарика срочно на диагностику к психиатру и неврологу.
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11k
кот базилий 2 часа назад
По очкам, в рыло...хорошо
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274
Fisher1979 2 часа назад
У пацана с психикой совсем плохо, возможно хорошо бы его на учёт поставить. Так рождаются ....
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