Подросток неожиданно напал на одноклассника из-за перевернувшейся тарелки

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В школьной столовой в Котовске, Тамбовская область, школьник случайно перевернул тарелку с едой, а затем атаковал своего одноклассника. Сосед оказался не робкого десятка и ответил агрессору. После этого учеников разняли преподаватели.
После произошедшего подросток угрожал всех убить. По словам очевидцев, неадекватное поведение замечено за ним уже не в первый раз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ответку быстро, и хорошо оформил неодеквату !
Он сам что ли н.а.е.б.н.у.л тарелку? Или ему её помогли н.а.е.б.н.у.т.ь?
Если первое - он реально шизик. Если второе - х.з. - может точка кипения уже подошла и это выпуск пара после многократных издевок.
Лет 25 назад у меня был случай... я был ботаном очкариком в школе. Меня гнули, но я не гнулся. Как-то выцепили меня вечерком компанией и отмудохали. Разбежались, только когда бобик с ментами подъехал.
А через пару дней в школе, один из той компании давай меня подначивать, что ещё поймают и повторят... У меня планочка и упала - я его запинал нахрен, до сломанных его рёбер. Прямо в школе - вот так же оттаскивали. Пацан тот уговорил родаков заяву не писать. Он же тогда в "блатоту" менил - западло было. Ну а директрисе только это и нужно было. Дело замяли. А я после этого спокойно доучился оставшиеся классы и никто особо меня уже гнуть не пытался.
на 11-ой сек очень хорошо видно, что ботан своей ложкой в правой руке нажимает на край своей тарелки, и от этого она переворачивается.
В мою советскую школьную бытность у бешеных была прямая дорога в спецшколу.
Паренек в красном нормально отработал, не растерялся. Хотя первый удар тарелкой об голову мог и свет потушить.
Парень в красном в этот момент вообще ложку ко рту нес и смотрел в другую сторону.