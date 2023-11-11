Забота и ласка способны изменить любого

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Бездомный кот Брюс с большим недоверием относился к женщине, которая его подкармливала, и старался держаться от неё подальше. Но она решила во что бы то ни стало завоевать доверие котофея. И у неё это прекрасно получилось.
Нелюдимый Брюс стал самым нежным котом на свете.
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