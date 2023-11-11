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Сообщество Без кота и жизнь не та 1803 поста • 486 подписчиков подписаться
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Забота и ласка способны изменить любого

Забота и ласка способны изменить любого

Автор:
11 ноября 2023 11:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   добро   животные   кот   милота   позитив   
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Бездомный кот Брюс с большим недоверием относился к женщине, которая его подкармливала, и старался держаться от неё подальше. Но она решила во что бы то ни стало завоевать доверие котофея. И у неё это прекрасно получилось.

Нелюдимый Брюс стал самым нежным котом на свете.

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Метки: Видео   добро   животные   кот   милота   позитив   
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1  комментарий
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banzai7 17 минут назад
Да любой мужик, если его подкармливать, становится ласковым.
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