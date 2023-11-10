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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 909 постов • 43 подписчика подписаться
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В сочи пьяная парочка пыталась разбить камеру видеонаблюдения

В сочи пьяная парочка пыталась разбить камеру видеонаблюдения

Автор:
10 ноября 2023 09:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Сочи   алкоголь   камера   люди   негатив   пьяные   
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На видео запечатлены пьяные люди, пытающиеся разными способами уничтожить устройство.

Повезло, что они заметили только одну камеру из трех.

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Метки: Сочи   алкоголь   камера   люди   негатив   пьяные   
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12  комментариев
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77k
Viktor 2 часа назад
Вот оно, сочинское быдло! Но они, суки, знают прикуп.
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
паноптикум.
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32k
Виктор 37 минут назад
Какие одухоТВАРИнные лица
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48
Navygator 48 минут назад
Сочи! "С"!
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16k
Александр 53 минуты назад
Помню, в 00-х, приходим на смену, а там коллеги со следами "плотного ужина"... Но, всё вроде в порядке, только камера наружная не работает... Ну, "пост сдал-пост принял", а сами звоним в "головной", вызываем тех.поддержку. Те приезжают - Привет, в чём проблема?
- Да вот, монитор чёрный, видимо, камера сломалась...
- Ладно, щас посмотрим... Эй! А камера то где?!!

"Подняли" запись - два бухих хлопцев, просто ради прикола, проходя мимо, один другого подсадил, вырвали её, и... "на этом запись обрывается..."
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9k
Дмитрий 54 минуты назад
Не ну а чё он в самом деле! Повесил панимаш, а тут людям ходить туда сюда надо. Да ещё и не выходит. Игорь волнуется из-за этого.
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6k
alex 56 минут назад
А зачем здесь это говно-быдло сидельское?
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55
Igor Час назад
С соседней темы прям в тему получилось:

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28k
Lehoia Час назад
Судя по тексту-был какой-то конфликт, и кто-то залил перцем глаза чуркобесу и его чернильнице.
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612
ruslan d 2 часа назад
Пьяные люди очень чувствительны
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Только что дочитал пост про ринопластику, которую делали актёры и массу комментариев а-ля "Кто все эти люди?" и "Зачем нам эта информация?".
Ну с этим постом другое дело. И информация интересная, и люди известные...
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