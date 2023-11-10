В сочи пьяная парочка пыталась разбить камеру видеонаблюдения

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На видео запечатлены пьяные люди, пытающиеся разными способами уничтожить устройство.
Повезло, что они заметили только одну камеру из трех.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Ну с этим постом другое дело. И информация интересная, и люди известные...