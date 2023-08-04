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Мужчина разыскивал свой пропавший велосипед и обнаружил интересные детали снятые на камеру домофона

Мужчина разыскивал свой пропавший велосипед и обнаружил интересные детали снятые на камеру домофона

Автор:
04 августа 2023 10:37
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   алкоголь   велосипед   домофон   камера   люди   пьянь   
1566
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Выразительные персонажи живут свою лучшую жизнь: один хотел катнуть на чужом велике, но с него слетела цепь, а потом и сам вор. Ситуацию решила разрядить дама с собачкой — предложила побаловаться плюшками.


Не всегда понятный разговор продолжается, но употребить у героев так и не получается. Женщина забыла дома ключи, и они не могут попасть обратно в подъезд. Что до велосипеда — разочарованное трио бросило его в соседнем дворе.

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Метки: Видео   алкоголь   велосипед   домофон   камера   люди   пьянь   
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14k
GROMOZEKA Час назад
Местный бомонд
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8k
Дмитрий Полчаса назад
Какие высокие отношения. Джентльмен целует даме руку! Же ву зем, ик, бл...ь!
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954
ruslan d 50 минут назад
Так в итоге покурили или нет ?
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190
ДедМаздай ruslan d 5 минут назад
Они чай пили)))
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