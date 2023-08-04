Мужчина разыскивал свой пропавший велосипед и обнаружил интересные детали снятые на камеру домофона

1566
1
1
Выразительные персонажи живут свою лучшую жизнь: один хотел катнуть на чужом велике, но с него слетела цепь, а потом и сам вор. Ситуацию решила разрядить дама с собачкой — предложила побаловаться плюшками.
Не всегда понятный разговор продолжается, но употребить у героев так и не получается. Женщина забыла дома ключи, и они не могут попасть обратно в подъезд. Что до велосипеда — разочарованное трио бросило его в соседнем дворе.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Новости партнёров
реклама