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Арнольд Шварценеггер покормил питомца в прямом эфире спортивного шоу

Арнольд Шварценеггер покормил питомца в прямом эфире спортивного шоу

Автор:
10 ноября 2023 08:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Арнольд Шварценеггер   Видео   животные   забавно   знаменитости   осёл   
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Проживающая в доме с Арнольдом Шварценеггером ослица вышла с ним в прямой эфир спортивного шоу из кабинета актёра.

Арнольд Шварценеггер появился в прямом эфире с домашней ослицей Лулой. Это случилось во время трансляции матча американского футбола на канале ESPN.

Спортивные комментаторы Пейтон и Эли Мэннинг связались с бывшим губернатором Калифорнии во время перерыва в игре, чтобы поговорить с ним о матче. Шварценеггер появился в кадре за столом в своем кабинете, но, к их удивлению, вышел в эфир вместе с ослицей по имени Лулу. На видео животное тянется за едой в руке актера, который ободряюще похлопывает ее по шее.

В доме у Шварценеггера живет не только ослик, но и собаки, пони по имени Виски и поросенок Шанель. Все они свободно разгуливают по особняку актера в Калифорнии.

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Метки: Арнольд Шварценеггер   Видео   животные   забавно   знаменитости   осёл   
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4  комментария
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20k
Дмитрий К. Час назад
Нахрена эту мразь здесь выкладывать? Или забыли уже? Что память, как у рыбок? Позорище!
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41k
Example 6.2.6 49 минут назад
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12k
Sapsan 2 часа назад
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3k
kca-opa 2 часа назад
Порося, несмотря на сложившееся мнение, весьма чистоплотные, а вот про осла и пони, как-бы, не особо, понятно, что есть кому убрать, но запах и внешний вид...
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