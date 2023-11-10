Кабаны устроили себе вечернюю прогулку по городу в Подмосковье

1465
1
1
Житель подмосковных Мытищ запечатлел на видео кабанов, которые спокойно гуляли по городу.
Кабаны выбежали из леса и устроили прогулку по Мытищам. Немного погуляв на детской площадке, животные решили поискать еду в мусорных баках. Судя по всему, машин кабаны не боятся — они спокойно ходят по дороге и стоят у окна авто.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина играет со спасённым детёнышем скунса
- Кошка охотится на зайца
- Морской мастер маскировки
- Пёс навёл суету в кафе
- Крупный скат подплыл поздороваться
Новости партнёров
реклама