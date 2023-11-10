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Кабаны устроили себе вечернюю прогулку по городу в Подмосковье

Кабаны устроили себе вечернюю прогулку по городу в Подмосковье

Автор:
10 ноября 2023 07:59
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Подмосковье   в мире   животные   кабан   мытищи   
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Житель подмосковных Мытищ запечатлел на видео кабанов, которые спокойно гуляли по городу.

Кабаны выбежали из леса и устроили прогулку по Мытищам. Немного погуляв на детской площадке, животные решили поискать еду в мусорных баках. Судя по всему, машин кабаны не боятся — они спокойно ходят по дороге и стоят у окна авто.

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Метки: Видео   Подмосковье   в мире   животные   кабан   мытищи   
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2  комментария
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51
Liberman 3 минуты назад
О,Московский Спартак на тренировку вышел)
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3k
kca-opa 38 минут назад
Поросята, чо с них спрашивать, кабанчик раз в пять больше
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Alex Chebrikov

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