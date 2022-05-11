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Пень в лесу очень полюбился кабанам

Пень в лесу очень полюбился кабанам

Автор:
11 мая 2022 14:18
Сообщество : Животные
Метки: Ватермарк   в мире   видео   животные   кабан   лес   пень   

Короткий, но яркий отрывок из жизни самого обычного пня в лесу.

Dobriy drug

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Метки: Ватермарк   в мире   видео   животные   кабан   лес   пень   
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6  комментариев
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6k
Pravednik84 4 часа назад
Никто их не гладит, не чешет... Несчастные зверюшки!
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7k
Serjio Час назад
Ежик спрашивает у совы:
Сова, сова, ты такая умница, скажи, к чему моя левая лапка чешется?
Богатым будешь.
Сова, сова, ты такая умница, скажи, к чему моя правая лапка чешется?
Встретишь старого друга.
Ежик снова:
Сова, сова, ты такая умница, к чему носик чешется?
Пить будешь ежик.
Сова, сова, ты такая умница, к чему спинка чешется?
Думает сова, думает, а потом и говорит:
Слушай ежик, иди помойся!
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23k
Bayker 3 часа назад
Фу, а потом бабы, голой жопой на него садятся.
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2k
vasilykopkov 6 часов назад
ЖПЧШЦ...
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9k
Алексей 7 часов назад
Кому то в баньку пора сходить
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550
Arti 8 часов назад
Трахопень
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