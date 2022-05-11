Пень в лесу очень полюбился кабанам

Короткий, но яркий отрывок из жизни самого обычного пня в лесу.
Короткий, но яркий отрывок из жизни самого обычного пня в лесу.
АНТИФИШКИВсё о политике в мире
На что жалуетесь?
Сова, сова, ты такая умница, скажи, к чему моя левая лапка чешется?
Богатым будешь.
Сова, сова, ты такая умница, скажи, к чему моя правая лапка чешется?
Встретишь старого друга.
Ежик снова:
Сова, сова, ты такая умница, к чему носик чешется?
Пить будешь ежик.
Сова, сова, ты такая умница, к чему спинка чешется?
Думает сова, думает, а потом и говорит:
Слушай ежик, иди помойся!