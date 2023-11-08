Пёс навёл суету в кафе

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Мужчина решил отдохнуть в уличном кафе, однако у его пса были другие планы. Профессиональный суетолог!
Пёс решил действовать по принципу «суету навести охота» и устроил небольшой переполох в уличном кафе.
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