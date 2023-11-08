Пёс навёл суету в кафе

Так выглядят вражеские связи

Пёс чуть до смерти не напугал своего хозяина

Пёс защитил хозяина от грабителя

На парковке в Великобритании нашли щенка с шестью лапами

В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем

Владелец питомника разнял щенков проверенным способом