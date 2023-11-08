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Мужчина играет со спасённым детёнышем скунса

Мужчина играет со спасённым детёнышем скунса

Автор:
08 ноября 2023 12:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   детёныш   животные   позитив   скунс   
1456
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Мужчина спас детеныша скунса, и тот стал для него лучшим другом. Автор видео приручил животное и теперь играет с ним, как с кошкой.

Скунсы довольно хорошо приручаемые животные, которые очень привязываются к хозяину. По своему поведению прирученные скунсы очень похожи на кошек.

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Метки: Видео   в мире   детёныш   животные   позитив   скунс   
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6  комментариев
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14k
..: Атеист :.. Час назад
Главное не пугать "котеночка" :))
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278
zu4ara 8 минут назад
Пропылесосить надо, а скунсик забавный.
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4k
Χάρων 17 минут назад
Не мешало бы прибраться...
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1k
... Час назад
Круто
лишь бы не бздонул
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Krasava

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