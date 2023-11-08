Мужчина играет со спасённым детёнышем скунса

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Мужчина спас детеныша скунса, и тот стал для него лучшим другом. Автор видео приручил животное и теперь играет с ним, как с кошкой.
Скунсы довольно хорошо приручаемые животные, которые очень привязываются к хозяину. По своему поведению прирученные скунсы очень похожи на кошек.
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