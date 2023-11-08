Пёс попытался открыть клетки другим собакам

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Но он не догадывался, что за ним наблюдают хозяева.
Чарли умудрился выбраться из клетки, пока его владельцы отъехали в магазин. Пёс сразу приступил к операции по вызволению друзей, но тут он услышал знакомый голос из непонятной штуки...
Его реакция прекрасна!)
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