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Пёс попытался открыть клетки другим собакам

Пёс попытался открыть клетки другим собакам

Автор:
08 ноября 2023 11:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   Юмор   животные   забавно   клетка   пес   собака   
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Но он не догадывался, что за ним наблюдают хозяева.

Чарли умудрился выбраться из клетки, пока его владельцы отъехали в магазин. Пёс сразу приступил к операции по вызволению друзей, но тут он услышал знакомый голос из непонятной штуки...

Его реакция прекрасна!)

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Метки: Видео   Реакция   Юмор   животные   забавно   клетка   пес   собака   
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4  комментария
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10k
Павел 16 минут назад
Своду заключённым!!!!!!
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53k
smakido 3 минуты назад
Собаки - вы невероятные и самые лучшие!
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15k
Александр Маслов 16 минут назад
Грамотный пацан – усёк камеру и слинял. Ночью придёт и откроет друганов
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Terracotka

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