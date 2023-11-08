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Женщина своей ложкой дегустировала консервы прямо с прилавка в супермакете

Женщина своей ложкой дегустировала консервы прямо с прилавка в супермакете

Автор:
08 ноября 2023 09:28
Сообщество : Еда
Метки: Вижео   Кемерова   дегустация   ложка   люди   магазин   умора   
2068
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1

Она открывала банки с овощной консервацией и пробовала содержимое, используя собственную ложку, которую принесла с собой.

Если продукция была не по душе, просто возвращала открытую банку обратно на полку.

«Какая гадость эта ваша заливная рыба».

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Метки: Вижео   Кемерова   дегустация   ложка   люди   магазин   умора   
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15  комментариев
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57k
zloykoyot 2 часа назад
Ну хоть туалетную бумагу не тестировала, уже хорошо.
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97
Abloy_Vlg 46 секунд назад
Свинья
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3k
SmartCat101 23 минуты назад
а заставить эту овцу заплатить за все испорченные товары?
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24k
ЦСКА Полчаса назад
Да она не дегустирует, а чисто пожрать пришла...
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15k
Ivan 44 минуты назад
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165
Феличита Час назад
заплатит по себестоимости за порчу товара
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3k
poбт Час назад
лично видел как бабки разворачивают масло, пальцем тыкают, нюхают, заворачивают и кладут обратно

даже во времена СССР когда в хлебном отделе на каждой полке висели вилки, чтоб хлеб помять, эти животные мацали все буханки руками пока не находили идеальную
и х*уй кто слово скажет, но какой вой начинался когда тоже самое делал какой нибудь ребенок...
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12k
Copycat 2 часа назад
кошмар, надо было из посудного отдела ложку взять
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3k
RaiJu 2 часа назад
Ну она думает, что это нормально, есть люди, которые вскрывают упаковку бытовой химии нюхают и если не понравится, то кладут обратно на полку и считают, что это нормально :)
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255
Катюшка Copycat Час назад
Да, насчет минералки полностью согласна с Вами - так же делаем, если ужасно хочеться пить, открываем и на кассе потом эту начатую бутылку сканируем :)
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