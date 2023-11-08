Женщина своей ложкой дегустировала консервы прямо с прилавка в супермакете

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Она открывала банки с овощной консервацией и пробовала содержимое, используя собственную ложку, которую принесла с собой.
Если продукция была не по душе, просто возвращала открытую банку обратно на полку.
«Какая гадость эта ваша заливная рыба».
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умное слово разучил?
даже во времена СССР когда в хлебном отделе на каждой полке висели вилки, чтоб хлеб помять, эти животные мацали все буханки руками пока не находили идеальную и х*уй кто слово скажет, но какой вой начинался когда тоже самое делал какой нибудь ребенок...
есть вообще то приложение rate & goods - ставишь на телефон и сканируя штрихкод видишь отзывы людей о товаре, и исходя из этого как то примерно начинаешь представлять стоит брать товар или нет, и не надо вандались продукты вскрывая упаковки)