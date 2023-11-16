FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1136 постов • 255 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь в США
В погоне за счастьем семейная пара с ребёнком переехала в США, и их немедленно нахлобучили

В погоне за счастьем семейная пара с ребёнком переехала в США, и их немедленно нахлобучили

Автор:
16 ноября 2023 14:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   больница   комар   малыш   мигранты   обследование   ребенок   родители   счета   укус   
4772
1
1

От благодати они оказалась ещё дальше, чем были на родине.

Семейная пара с малышом перебралась в Америку. И зажила как полагается - сняли квартиру, муж подыскал работу, жена сидела с ребёнком. И как-то раз мальчика укусил комар. Банальный прыщик превратился в огромную красную шишку. Родители не на шутку перепугались, схватили сына и помчались к врачу.

В первой клинике доктор заявил, что нужно сделать УЗИ, но аппарата у них нет. И отправил в другое медучреждение. Там родители тоже получили отлуп, потому что не записались заранее. Ну а в третьей больнице их всё-таки приняли - продержали несколько часов в напряжении, потом всё же сделали УЗИ и заявили, что это обычный укус комара, ничего страшного.

Через некоторое время начали приходить счета за обследование. Большую часть покрыла страховка, но незадачливым мигрантам всё равно пришлось заплатить больше 2 тысяч долларов. Как сказала удивлённая мать ребёнка: «Переступаешь порог клиники и уже должен $500».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Видео   больница   комар   малыш   мигранты   обследование   ребенок   родители   счета   укус   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
61  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Кыся 2 часа назад
А типа они об этом не знали. Все комментаторы на фишках, даже которые ни разу и за границей-то не были, знают про их цены, а мигранты нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
3k
Daimos 12 секунд назад
Так и зарабатывать стали больше. В чем проблема?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир 10 минут назад
А они думали, что в сказку попали?
Наверняка по приезду в СШП сразу словили вирус свободы и отупели (Задорнов был прав!), поэтому запаниковали из-за маленького волдыря от укуса комара. Ждем историю после укуса овода или пчелы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
grigorenko vladislav 15 минут назад
Это как же так же то в самом то деле? Вы чо? Ведь же всем же известно, что в загранице медицина - во! а у нас, наоборот, гавно! А в Америке ваще - не успел кто пёрнуть с перепугу, а его уже -раз! - и на каталке мчат, капельницами да приборами обвешенного, в пятизвёздочный госпиталь, в отдельную палату-люкс, с дикими криками "мы его теряем", а врачи все Джорджи Клуни а медсёстры все Памелы Андерсон, а про деньги никто не спрашивает, потому что здоровье пациента в демократической стране превыше всего. Кино что-ли не смотрели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Notan Blaine 24 минуты назад
идею, что США это страна мечты для проживания вложены миллиарды. Но как и в любом коммерческом проекте, кто-то должен оплачивать эту рекламную компанию и делают это именно мигранты, что приезжают в США, работают за гроши, пополняя число нищих и сверхнищих жителей. Чтобы существовал и хорошо жил средний класс в капиталистической системе нужны нищие, очень много нищих. Именно нищие обслуживают средний класс, пока тот занят обслуживанием богатых и элиты, что составляют менее 1% от всего населения США.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
Фрол 24 минуты назад
Задолбал этот мудератот. Вчера не был на сайте,так сразу требует пароль.Бл. Три года назад таково го.... не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill Полчаса назад
Давно слышал что в Америке Айфоны на сдачу раздают. Приезжаю - оказываются не раздают. Нахлобучили. 8-(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сол Гудман Полчаса назад
Пусть в следующий раз скорую вызывают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владимир 36 минут назад
У меня бывший знакомый, бегунок от СВО, свалил в турляндию а от туда, в СШП. Год просидел в миграционной тюрьме в Детройте. Вышел вроде недавно. Жаль не депортировали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
pilot52 Владимир Полчаса назад
И к чему этот рассказ? Завидуешь что-ли ему, что у него получилось, а у тебя нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Шилов 38 минут назад
С детьми на чужбине вообще все сильно не просто. Вот этому парнишке хватило 8 месяцев нахождения там, что бы всего лишь представить будущее своей семьи.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
221
Maksim Minin 40 минут назад
Ни чего удивительного, когда люди привыкли дергать скорую из за насморка или температуры 37.
И детализацию счетов она заботливо скрыла. В США есть три способа оказания услуг:
1. доктор (primary care provider) в ее случае вообще должен быть педиатр который доступен а любое время для консультации. Вход к нему от $10 до $25. Если бы написали педиатру то уже на этом этапе получили бы ответ что аллергия или укус.
2. Срочная помощь (urgent care) вход от $25 до $50 на входе: это приходишь в заведение и в порядке живой очереди идёшь на обследование. Их бесчисленное множество на квадратный КМ. Решают срочные вопросы типа переломов, респираторных заболеваний обострения хронических заболеваний, пищевых расстройств и ТД. Они есть разные по оснащению (аппарат УЗИ не всегда есть), лучше ходить в Urgent care которые при госпиталях. Ждать чуть дольше но есть УЗИ.
3. Неотложная помощь (Emergency room): туда "идут" при состоянии возможной скорой смерти. Как заходишь, сразу ставят катетер, чтобы откачивать, кладут в отдельную палату. На входе от $250 до $500. Плюс за время в палате и сопутствующие диагностические процедуры.

Ну и УЗИ около от $200 до $1500 в зависимости от места.

Полагаю, что она пришла в местный маленький Urgent care, где ей сказали что скорее всего ни чего серьезного, для того что бы убедиться это не опухоль нужно УЗИ которого нет, но есть в emergency room. По хорошему она должна была связаться с педиатром который бы дал направление на УЗИ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Олег 40 минут назад
святая пендоссия.... черпайте двумя руками!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Миша 42 минуты назад
- О чем ты думаешь, любимый?
- Да так, ни о чем...
Она (радостно): - И я ни о чем!!!
Он (угрюмо): - Тебе легче, у тебя мозгов нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 43 минуты назад
Ох уж эти комары )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Kostiantyn Yeryhin 43 минуты назад
оказалась --есть такое слово?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Kostiantyn Yeryhin Полчаса назад
они оказалась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Minos 55 минут назад
Это хорошо, что они не додумались еще скорую вызвать
А то бы еще на 200-1000 баксов угарели (в зависимости от жадности), а некоторых случаях может еще больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Дмитрий Час назад
Здесь надо сделать какой то вывод? Т.е. либо нех... туда ехать. Либо раз уж поехал, то сиди тихо не трепыхайся. Обратно же не потянуло? Значить количество плюсов "там" перетянуло количество минусов "здесь". А с другой стороны причина переезда не указана. Может они и поехали из-за дорогой медицины! Может им наша бесплатная не зашла и они решили поехать туда, где лечат дорого!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Robin Hood Час назад
Сами хотели
так что жрите свою пиндоскую мячту и не хныкайте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Marlboro Час назад
Именно так выглядит демократия :) большие зарплаты и минимальный соц.пакет. Вот вам еще пример: студент приехал учится в Германию из ЮАР. Упал, сломал руку. Сделали операцию, вставили пластину, гипс - все как полагается. Пришел счет на 12 штук евро. Знакомый поехал в США, случился приступ с апендицитом - вырезали. Счет был 80 штук евро. Все случаи покрыла страховка, но могло и по другому кончится. Если едешь в страны где все дорого - купи хоть для начала туристическую страховку. Стоит недорого и на первых парах может помочь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
pilot52 Marlboro 57 минут назад
Да при чем здесь демократия? В Аргентине тоже демократия, но там медицина почти бесплатная, туда с соседних стран даже едут лечится на халяву. Просто когда рассказывают про высокие зарплаты врачей в США, забывают упомянуть, что эти зарплаты в основном оплачивают пациенты, а не государство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth Час назад
Знаешь, сколько недовольных подают в суд на врачей? Типа накричали. Так это в России. А представляешь, сколько в США с их судебной системой и их адвокатами. Медицинские счета в США оттого такие астрономические, что включают страховку врачей на случай, если на них подадут в суд.
Чтобы врача впринципе застраховали он должен постоянно проходить квалификационные экзамены и платить за курсы. А без страховки не будет и медицинской лицензии.
Собственно, качественной работы врача как врача уже не будет. Будет оказание медицинских услог в точности по протоколу. Поскольку на врача все равно подадут в суд вне зависимосчти от его работы.
Мы собственно к этому тоже сейчас катимся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lexx Час назад
Откуда они перебрались? Интрига?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 20 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

257674



Другие посты автора
Популярное в сообществах
С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера
С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях современного обучения
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о...
Набирающие популярность в сообществах
Самые необычные рекорды Гиннесса за 2023 год
Самые необычные рекорды Гиннесса за 2023 год
Капуста по-Коми
Капуста по-Коми
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый момент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#люди#аварии#авто аварии#милота#Автовсячина#история#Китай
#в мире#автомобили#машина#факты#ДТП#забавно#Россия#Разное#Москва#улыбнуло
#Прикол#интересно#Юмор#интересное#позитив#кино#полиция#фильм#задержание#природа
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом Ребёнок, за которым нужен глаз да глаз Ребёнок, за которым нужен глаз да глаз Четырехлетний ребенок сбежал из детсада в Первоуральске Четырехлетний ребенок сбежал из детсада в Первоуральске Забавная реакция малыша на вкус киви Забавная реакция малыша на вкус киви Мать года: в Екатеринбурге женщина решила прогуляться с коляской на сигвее Мать года: в Екатеринбурге женщина решила прогуляться с коляской на сигвее

На что жалуетесь?

Вернуться