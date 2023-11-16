В погоне за счастьем семейная пара с ребёнком переехала в США, и их немедленно нахлобучили

Семейная пара с малышом перебралась в Америку. И зажила как полагается - сняли квартиру, муж подыскал работу, жена сидела с ребёнком. И как-то раз мальчика укусил комар. Банальный прыщик превратился в огромную красную шишку. Родители не на шутку перепугались, схватили сына и помчались к врачу.

В первой клинике доктор заявил, что нужно сделать УЗИ, но аппарата у них нет. И отправил в другое медучреждение. Там родители тоже получили отлуп, потому что не записались заранее. Ну а в третьей больнице их всё-таки приняли - продержали несколько часов в напряжении, потом всё же сделали УЗИ и заявили, что это обычный укус комара, ничего страшного.

Через некоторое время начали приходить счета за обследование. Большую часть покрыла страховка, но незадачливым мигрантам всё равно пришлось заплатить больше 2 тысяч долларов. Как сказала удивлённая мать ребёнка: «Переступаешь порог клиники и уже должен $500».