В погоне за счастьем семейная пара с ребёнком переехала в США, и их немедленно нахлобучили

От благодати они оказалась ещё дальше, чем были на родине.
Семейная пара с малышом перебралась в Америку. И зажила как полагается - сняли квартиру, муж подыскал работу, жена сидела с ребёнком. И как-то раз мальчика укусил комар. Банальный прыщик превратился в огромную красную шишку. Родители не на шутку перепугались, схватили сына и помчались к врачу.
В первой клинике доктор заявил, что нужно сделать УЗИ, но аппарата у них нет. И отправил в другое медучреждение. Там родители тоже получили отлуп, потому что не записались заранее. Ну а в третьей больнице их всё-таки приняли - продержали несколько часов в напряжении, потом всё же сделали УЗИ и заявили, что это обычный укус комара, ничего страшного.
Через некоторое время начали приходить счета за обследование. Большую часть покрыла страховка, но незадачливым мигрантам всё равно пришлось заплатить больше 2 тысяч долларов. Как сказала удивлённая мать ребёнка: «Переступаешь порог клиники и уже должен $500».
Источник:
Источник:
- Ребёнок, за которым нужен глаз да глаз
- В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом
- Четырехлетний ребенок сбежал из детсада в Первоуральске
- Мать года: в Екатеринбурге женщина решила прогуляться с коляской на сигвее
- В Уфе двое мигрантов пытались заживо сжечь охранника, не пустившего их в клуб
И детализацию счетов она заботливо скрыла. В США есть три способа оказания услуг:
1. доктор (primary care provider) в ее случае вообще должен быть педиатр который доступен а любое время для консультации. Вход к нему от $10 до $25. Если бы написали педиатру то уже на этом этапе получили бы ответ что аллергия или укус.
2. Срочная помощь (urgent care) вход от $25 до $50 на входе: это приходишь в заведение и в порядке живой очереди идёшь на обследование. Их бесчисленное множество на квадратный КМ. Решают срочные вопросы типа переломов, респираторных заболеваний обострения хронических заболеваний, пищевых расстройств и ТД. Они есть разные по оснащению (аппарат УЗИ не всегда есть), лучше ходить в Urgent care которые при госпиталях. Ждать чуть дольше но есть УЗИ.
3. Неотложная помощь (Emergency room): туда "идут" при состоянии возможной скорой смерти. Как заходишь, сразу ставят катетер, чтобы откачивать, кладут в отдельную палату. На входе от $250 до $500. Плюс за время в палате и сопутствующие диагностические процедуры.
Ну и УЗИ около от $200 до $1500 в зависимости от места.
Полагаю, что она пришла в местный маленький Urgent care, где ей сказали что скорее всего ни чего серьезного, для того что бы убедиться это не опухоль нужно УЗИ которого нет, но есть в emergency room. По хорошему она должна была связаться с педиатром который бы дал направление на УЗИ.
- Да так, ни о чем...
Она (радостно): - И я ни о чем!!!
Он (угрюмо): - Тебе легче, у тебя мозгов нет.
Лечение в США стоит так дорого, что люди боятся жить без страховки, большинство покупает.
Те же самые услуги в соседних странах намного дешевле, но рыночек почему-то "не решает", цены в США не снижаются
При этом качество этой "бесплатной медицины" такое, что проще еще раз заплатить,но чтобы сделали нормально.
Чтобы врача впринципе застраховали он должен постоянно проходить квалификационные экзамены и платить за курсы. А без страховки не будет и медицинской лицензии.
Собственно, качественной работы врача как врача уже не будет. Будет оказание медицинских услог в точности по протоколу. Поскольку на врача все равно подадут в суд вне зависимосчти от его работы.
Мы собственно к этому тоже сейчас катимся.