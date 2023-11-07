Экоактивисты напали на картину Веласкеса в Национальной галерее Лондона

Они повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса "Венера с зеркалом". Инцидент произошел в Национальной галерее в центре Лондона.
Правоохранители оперативно задержали хулиганов. Ими оказались двое студентов - юноша и девушка в возрасте 22 и 20 лет соответственно. Вандалы были доставлены в участок.
Молодые люди пытались разбить стекло с помощью молотков. В момент хулиганской выходки на них были надеты белые футболки с надписью Just Stop Oil.
Работники музея сняли с экспозиции картину "Венера с зеркалом". Реставраторам предстоит оценить масштабы ущерба, который был нанесен произведению искусства.
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Которая как раз и произведена при помощи энергоносителей.
На картине краски уже в твёрдом виде - чего же молодым людям не хватает? Пояса мужского с пряжкою металлической...