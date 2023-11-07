Экоактивисты напали на картину Веласкеса в Национальной галерее Лондона

Правоохранители оперативно задержали хулиганов. Ими оказались двое студентов - юноша и девушка в возрасте 22 и 20 лет соответственно. Вандалы были доставлены в участок.

Молодые люди пытались разбить стекло с помощью молотков. В момент хулиганской выходки на них были надеты белые футболки с надписью Just Stop Oil.

Работники музея сняли с экспозиции картину "Венера с зеркалом". Реставраторам предстоит оценить масштабы ущерба, который был нанесен произведению искусства.