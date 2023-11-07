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Экоактивисты напали на картину Веласкеса в Национальной галерее Лондона

Экоактивисты напали на картину Веласкеса в Национальной галерее Лондона

Автор:
07 ноября 2023 08:05
Сообщество : Искусство
Метки: Венера с зеркалом   Видео   галерея   картина   лондон   эко-активисты   
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Они повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса "Венера с зеркалом". Инцидент произошел в Национальной галерее в центре Лондона.

Правоохранители оперативно задержали хулиганов. Ими оказались двое студентов - юноша и девушка в возрасте 22 и 20 лет соответственно. Вандалы были доставлены в участок.


Молодые люди пытались разбить стекло с помощью молотков. В момент хулиганской выходки на них были надеты белые футболки с надписью Just Stop Oil.


Работники музея сняли с экспозиции картину "Венера с зеркалом". Реставраторам предстоит оценить масштабы ущерба, который был нанесен произведению искусства.

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Метки: Венера с зеркалом   Видео   галерея   картина   лондон   эко-активисты   
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16  комментариев
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56k
zloykoyot Час назад
Интересно, если их спросить как связана данная картина с добычей и использованием нефти, они смогут что-нибудь дельное промямлить?
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5k
Горожанин 3 минуты назад
Интересно, как увязываются действия экоактивистов с тем, что их правительства, ЕС, США, страны всего коллективного Запада официально проводят политику жесткой зелёной экономики, переводят свои страны на зеленую энергетику. Причем жесточайшими методами это делают. Как это вяжется с протестами экоактивистов? Ответ один. Экоактивисты - это проплаченные западными властями провокаторы. А их акции - провокационный и резонансный пиар действий западных властей.
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49k
Aleksandr 4 минуты назад
В заголовке в слове "экофашисты" несколько ошибок...
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843
Lexx Luscus 5 минут назад
При чём здесь Веласкес? Эти двое могут создать хоть приблизительно что-то похожее?
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428
Дмитрий Самохин 7 минут назад
жопу они вытирают лопухами?
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283
dm.star2011 7 минут назад
ну теперь то автор точно маслом писать картины перестанет!

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1k
олег 9 минут назад
Ук пусть изменят .когда 10ку дадут за такое ,вандалы исчезнут
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13k
..: Атеист :.. 12 минут назад
Им надо переименовать акцию в just stop brain. Для них более правильная фраза будет, да и наглядный пример - носитель майки.))
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6k
Smolny 21 минуту назад
Если остановить масло... Оно же затвердеет!
На картине краски уже в твёрдом виде - чего же молодым людям не хватает? Пояса мужского с пряжкою металлической...
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16k
Kostick 46 минут назад
и никто с ноги этих дрыщей не упорол... только снимать могут, бестолковые лемминги. экоактивистов принудительно выселять на территории, напрочь лишенные достижений цивилизации.
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7k
Mixalych 55 минут назад
Не знал, что надпись Just stop oil переводится как "я у мамы толпаеп"
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3k
Тварь Час назад
Весь ущерб на них и возложить.
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