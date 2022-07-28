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«Бесконечная» картина, или красивая история, которая, кажется, никогда не закончится

«Бесконечная» картина, или красивая история, которая, кажется, никогда не закончится

Автор:
28 июля 2022 09:18
Метки: векторная графика   видео   зум   искусство   картина   приближение   
406
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1
Мы все привыкли "раздвигать" фотографию, чтобы увеличить её, когда смотрим на изображение на наших смартфонах. Но мы понимаем, что есть предел тому, как далеко можно зайти, прежде чем изображение станет полностью пиксельным.

Источник:

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Метки: векторная графика   видео   зум   искусство   картина   приближение   
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546k
АРОН 45 минут назад
Щикарный вид!
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Daggers D. 9 минут назад
заканчивается всего за одну минуту и пятнадцать секунд. Расходимся, нас обманули.
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0
Beck 10 минут назад
Мертвец идет
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996
Антон 15 минут назад
Это МОЩНО!
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1k
SHAGREEN Полчаса назад
А сабы запилить никак?
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7k
Борис Карабанов 38 минут назад
"День полнолуния"
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Лан не урчи

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