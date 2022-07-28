«Бесконечная» картина, или красивая история, которая, кажется, никогда не закончится

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Мы все привыкли "раздвигать" фотографию, чтобы увеличить её, когда смотрим на изображение на наших смартфонах. Но мы понимаем, что есть предел тому, как далеко можно зайти, прежде чем изображение станет полностью пиксельным.
Вот почему новая работа парижского художника Лукаса Васканге очаровала миллионы людей в социальных сетях. Одна из его последних работ кажется вечной — чем сильнее двигаешь пальцами, тем больше мир открывается зрителю.
Векторная графика Лукаса Васканге
Источник:
АНТИФИШКИ
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