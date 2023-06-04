FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14093 поста • 1671 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Домашний кот до чертиков напугал лисицу

Домашний кот до чертиков напугал лисицу

Автор:
04 июня 2023 09:21
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   забавно   испуг   кот   лиса   напугл   
1939
1
1

Кошки славятся своей способностью бездельничать днями напролет, но они умеют не только это. Некоторые из них не хуже собак охраняют дома своих хозяев, и котофей из этого видео тому подтверждение.

Котейка спокойно сидел у двери и наблюдал за происходящим на заднем дворе, когда к дому приблизилась лиса. Хотя рыжая хищница ничем не угрожала ни коту, ни его владельцам, он решил отпугнуть ее, бросившись на дверь, и это сработало. Лисица отскочила как ошпаренная.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   забавно   испуг   кот   лиса   напугл   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален
−4
2k
Anners 19 минут назад
Не смог досмотреть, устал, чем там дело кончилось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Человек 45 минут назад
Соржет лиса кота как пирожок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1156580



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пора отдохнуть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#машина#ДТП#СССР#Автовсячина#Россия#Приколы#аварии#наука
#интересно#животные#автомобили#забавно#в мире#Прикол#дети#интересное#кино#новости
#история#США#автомир#люди#факты#подборка#картинки#полиция#милота#соцсети
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться