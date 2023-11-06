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Тариф «Экстра эконом»: пассажир запрыгнул на багажную ленту вслед за своим чемоданом

Тариф «Экстра эконом»: пассажир запрыгнул на багажную ленту вслед за своим чемоданом

Автор:
06 ноября 2023 11:16
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   аэропорт   забавно   лента для багажа   мужчина   чемодан   шляпа   
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В международном аэропорту Курумоч в Самаре один из пассажиров, сдав свой чемодан, спустя мгновение прыгнул за ним на багажную ленту. Отчаянное решение чуть не привело к трагедии — споткнувшись, он, вероятно, спас себя от долгой и мучительной сортировки вместе с сумками других пассажиров.

По некоторым данным, мужчина в шляпе забыл в багаже важные документы. Мысль о том, что полет придется провести без дела, затмила голос разума, и он попытался их вернуть. Как итог: нужное пассажир забрал, на самолете улетел.

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Метки: Видео   аэропорт   забавно   лента для багажа   мужчина   чемодан   шляпа   
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3  комментария
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7k
Echo Час назад
Молодец, теперь в самолете только надо спокойно покурить
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147
A A 6 минут назад
Документы отправил в кармане багажа , вот и рванул за ними.
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3k
Тварь Час назад
А могло быть прикольно.
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