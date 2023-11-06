Тариф «Экстра эконом»: пассажир запрыгнул на багажную ленту вслед за своим чемоданом

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В международном аэропорту Курумоч в Самаре один из пассажиров, сдав свой чемодан, спустя мгновение прыгнул за ним на багажную ленту. Отчаянное решение чуть не привело к трагедии — споткнувшись, он, вероятно, спас себя от долгой и мучительной сортировки вместе с сумками других пассажиров.
По некоторым данным, мужчина в шляпе забыл в багаже важные документы. Мысль о том, что полет придется провести без дела, затмила голос разума, и он попытался их вернуть. Как итог: нужное пассажир забрал, на самолете улетел.
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