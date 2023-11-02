Дурно пахнущая история

Замужней женщине-следаку пришлось уволиться из-за угроз от коллеги-шиза: он влюбился, но на все ухаживания она ответила отказом, после чего начался сущий ад...



Сверхразум поджидал женщину у дома, разбивал стекла тачки и прокалывал шины и... обмазывал двери своим дерьмом, но шизоида не остановил даже сломанный нос в «диалоге» с мужем



По данным СМИ, на опера написали несколько заявлений, но в полиции не дают ход делу