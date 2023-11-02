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Дурно пахнущая история

Дурно пахнущая история

Автор:
02 ноября 2023 09:42
Сообщество : Истории
Метки: oper   Нижний Новгород   говно   история   любовник   люди   отношения   странный   
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Опер из Нижнего Новгорода обмазывает двери говном девушке, которая отказалась с ним встречаться.

Замужней женщине-следаку пришлось уволиться из-за угроз от коллеги-шиза: он влюбился, но на все ухаживания она ответила отказом, после чего начался сущий ад...

Сверхразум поджидал женщину у дома, разбивал стекла тачки и прокалывал шины и... обмазывал двери своим дерьмом, но шизоида не остановил даже сломанный нос в «диалоге» с мужем
 
По данным СМИ, на опера написали несколько заявлений, но в полиции не дают ход делу

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Метки: oper   Нижний Новгород   говно   история   любовник   люди   отношения   странный   
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7  комментариев
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10k
МихА Час назад
Как такой шизойд психологические тесты прошел в МВД???
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14k
Artem 13 минут назад
Говноромантик ))
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195
Kostiantyn Yeryhin 47 минут назад
бедная дверь

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673
дмитрий Час назад
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61k
pynh Час назад
Воу, возвращение майора-говномаза?

Ссылка www.youtube.com
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