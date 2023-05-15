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Поучительная история о строительстве пирса для купания

Поучительная история о строительстве пирса для купания

Автор:
15 мая 2023 12:49
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   вода   история   люди   озеро   опыт   пирс   
1340
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Мужчина рассказал о своём опыте постройки спуска к озеру и пирса для купания. Также герой видео поведал, что стало с его трудами за три года.

Делай добро и бросай его в воду.

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Метки: видео   вода   история   люди   озеро   опыт   пирс   
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11  комментариев
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3k
Денис Час назад
Не впаяли штраф за строительство в водоохранной зоне уже хорошо.
У нас подавляющему большинству нихрена не надо. Некоторые ещё и чужое поломать любят.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
трудно комментировать. Быдло все-равно не поймет
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281
устал я от вас 47 минут назад
Я на диком лесном озере тоже заход и понтон как-то по молодости построил. За год разломали к чертям. Хотя сделано было на совесть, да и к озеру этому через лес надо часа два на 39 колёсах или тракторе ехать. Но один хрен нашлись кретины что поломали.. Есть такие у которых жить в говне заложено в геном и они презирают красоту чистоту и порядок
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281
устал я от вас turyst Полчаса назад
Не )) у меня без железных каркасов но два куба шеститесятки струганой и почти ведро 200 гвоздей ушло. Но у тебя понтон тоже шикарный, вот только у скамейки лавочка узковата, присесть да но не посидеть любуясь закатом..
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281
устал я от вас turyst 3 минуты назад
Если пирс то мелковато, либо сваи по пять метров.
Закат ничего так, живописный..
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976
ruslan d 48 минут назад
Неблагодарное это дело ...
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37k
Aleks 49 минут назад
Вывести это дерьмо из головы людей. Учите своих детей убирать за собой и уважать чужой труд.
А пока свиньи правят миром....
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4k
Григорий Час назад
быдла больше чем людей
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