Поучительная история о строительстве пирса для купания

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Мужчина рассказал о своём опыте постройки спуска к озеру и пирса для купания. Также герой видео поведал, что стало с его трудами за три года.
Делай добро и бросай его в воду.
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У нас подавляющему большинству нихрена не надо. Некоторые ещё и чужое поломать любят.
Пока держится. :)
Только красили (пропиткой) ещё один раз.
Не, пирс, а не понтон. Он на дне стоит. :)
Скамейку сосед делал.
Батя, когда рыбачит, раскладное кресло с собой берёт, ему так удобнее. :)
А закат, у нас и с терассы хорошо видно. :)
Закат ничего так, живописный..
А пока свиньи правят миром....