В Казани проститутка-доминатрикс «залюбливает» до смерти своих клиентов

«Пару месяцев выносили труп из ее квартиры. Сама хозяйка только агрессирует, угрожает нам. Постоянные ночные гости – это как минимум аморально. Пускай занимаются чем хотят и где хотят. Мы уважаем право на личную жизнь, но за пределами нашего двора», - рассказывает местная жительница.





Что происходит за дверью этой квартиры, можно догадаться по фотографиям в соцсетях, которые выкладывает хозяйка. В своих сообщениях она пишет, что превратит любого мужчину в своего раба. В полиции сообщили, что они знают о том, что происходит в этом доме, но пока проводят только профилактические беседы.