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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 874 поста • 43 подписчика подписаться
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В Казани проститутка-доминатрикс «залюбливает» до смерти своих клиентов

В Казани проститутка-доминатрикс «залюбливает» до смерти своих клиентов

Автор:
02 ноября 2023 08:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Казань   доминатрикс   клиет   люди   проститутка   секс   
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Как рассказали жители дома, из квартиры жрицы любви периодически выходят окровавленные мужчины, а одному из клиентов даже понадобилась срочная медицинская помощь.

«Пару месяцев выносили труп из ее квартиры. Сама хозяйка только агрессирует, угрожает нам. Постоянные ночные гости – это как минимум аморально. Пускай занимаются чем хотят и где хотят. Мы уважаем право на личную жизнь, но за пределами нашего двора», - рассказывает местная жительница.


Что происходит за дверью этой квартиры, можно догадаться по фотографиям в соцсетях, которые выкладывает хозяйка. В своих сообщениях она пишет, что превратит любого мужчину в своего раба. В полиции сообщили, что они знают о том, что происходит в этом доме, но пока проводят только профилактические беседы.

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Метки: Видео   Казань   доминатрикс   клиет   люди   проститутка   секс   
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3  комментария
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Егор Час назад
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Алекс 8 минут назад
полиция проводит профилактические беседы... с кляпом во рту)))))
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