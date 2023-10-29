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Высокоинтеллектуальный диалог странного пассажира и водителя такси в Москве

Высокоинтеллектуальный диалог странного пассажира и водителя такси в Москве

Автор:
29 октября 2023 11:45
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Таксист   водитель   конфликт   люди   такси   
2083
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Обошлось без драки, но унижений водителя было хоть отбавляй.

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Метки: Видео   Таксист   водитель   конфликт   люди   такси   
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17  комментариев
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8k
rutt 2 часа назад
Фига сё дырявый смелый какой. Мамкин протестун, нельзя курить, а я буду
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24k
MrGod 4 минуты назад
Берегите уши от звука в видео, он похоже едет на танке по брусчатке.
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25k
Михаил Сметанкин 19 минут назад
- Вез я как-то одного сранного пассажира...
- Ты хотел сказать странного?
- Нет, не хотел...

А вообще судя по движению челюсти пассажира, он под чем-то. Мифедрон чтоли.
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5k
Kozlodoev 20 минут назад
Что он под "нормальным воспитанием" понимает? То, как его мать унижала? После чего он ненавидит женщин и предпочитает однополую любовь?)))
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5k
Terminator 21 минуту назад
Обычно фраза "в салоне не курят" означает что даже если таксист курит, то не в салоне. Но не в этом случае. Поесть самсу, покурить и посадить пассажира - за милое дело.
Ссылка www.youtube.com
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4k
просто Дмитрий 24 минуты назад
Двучурковая баталия.."ХТО УМНЕЙ" Итог- НИЧЬЯ
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
А в вейпе что то дурманящее. Глаза как у зели после дозы.
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35k
albedo 37 минут назад
Такие сволочи позорят русский народ.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 55 минут назад
Гляжу - чёрный , пригляделся , ан нет - голубой )))
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18k
Роберт Шекли Час назад
Пассажир первый перешел на ты фразой: Давай мы будем молча ехать
Понравилось: "У себя на родине будете так общаться"
Тоже мне коренной москвич
Движения и акцент манерные, фубл*
Хорошо родители воспитали:
- дерзить таксисту
- курить там, где нельзя
- угрожать по пустякам
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4k
просто Дмитрий Час назад
мЭдал нашел Героя
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15k
Александр Час назад
Эх, ушла эпоха "Советских Таксистов"... В 80-90-е этот пассажир через три минуты после "посадки" обращался либо к травматологу, либо к проктологу...
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6k
Александр 2 часа назад
А папа его наикрутейший знает, что сыночка - такая пидовка?
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12k
Rus77 2 часа назад
Какой дерзкий педик_)))
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5k
Горожанин 2 часа назад
П.и.д.о.р.алис вульгарис.
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