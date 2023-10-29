Высокоинтеллектуальный диалог странного пассажира и водителя такси в Москве

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Женоненавистник получил по заслугам

Пассажирке не хватило на оплату такси и она избила водителя

Таксист не позволил себя обмануть

Женщина решила не платить таксисту 1700 рублей за поездку

Таксист, которого можно снимать в фильме «Брат 3»