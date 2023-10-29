Высокоинтеллектуальный диалог странного пассажира и водителя такси в Москве

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- Ты хотел сказать странного?
- Нет, не хотел...
А вообще судя по движению челюсти пассажира, он под чем-то. Мифедрон чтоли.
Понравилось: "У себя на родине будете так общаться" Тоже мне коренной москвич
Движения и акцент манерные, фубл*
Хорошо родители воспитали:
- дерзить таксисту
- курить там, где нельзя
- угрожать по пустякам