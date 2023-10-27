 Неудачные попытки женщины выключить газовую горелку

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Женщина решила разжечь камин с помощью газовой горелки. Однако героиня ролика не изучила инструкцию к устройству и попала в неприятную ситуацию.
Лучшее решение!
Похоже, что самое интересное осталось за кадром. В видео присутствует ненормативная лексика.
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