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&nbsp;Неудачные попытки женщины выключить газовую горелку

 Неудачные попытки женщины выключить газовую горелку

Автор:
27 октября 2023 11:29
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   в мире   газовая горелка   горелка   камин   фейл   
5060
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Женщина решила разжечь камин с помощью газовой горелки. Однако героиня ролика не изучила инструкцию к устройству и попала в неприятную ситуацию.

Лучшее решение!

Похоже, что самое интересное осталось за кадром. В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   в мире   газовая горелка   горелка   камин   фейл   
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22  комментария
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494
ruslan d 11 часов назад
Это прям топчик за последнее время, жаль без финала ...
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22k
BiZ 3 часа назад
ОБА!!! ПИЬДЕЦ!!!
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18k
тов.Suhov 3 часа назад
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446
Александр Поляков 6 часов назад
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1k
Андерсен 6 часов назад
Музыка в финале такая душевная, прямо в тему
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416
AlexWoyz 7 часов назад
шизонутым нет покоя.
трах-бабах, и всё такое..
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 7 часов назад
по часовой стрелке нужно было винтик крутить)
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Кактус 7 часов назад
До получения нового опыта 3...2...1...)))))
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10k
МихА 8 часов назад
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7k
Николай 8 часов назад
мля спички ей не давайте... все пора сенсорные горелки делать с датчиками пламени, удержании вертикально и в руках... вот так и разучились люди думать тем до чего их эволюция довела...
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25k
Slawa49 9 часов назад
Ну в итоге камин то она разожгла!!!
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3k
Александр 9 часов назад
Аудиоряд этого видео ПРЕКРАСЕН! И полностью отражает последствия!
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6k
Евгений Д 9 часов назад
Почему то нет концовки когда этот баллон в топке разогрелся и йопнул
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9k
Oleg 10 часов назад
все же да, снимают на камеру, как они разжигают плиту?
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4k
Natalia 10 часов назад
Зачем же так рано камеру выключать)
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