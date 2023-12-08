FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1847 постов • 490 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Кот требует надеть ему накладную львиную гриву

Кот требует надеть ему накладную львиную гриву

Автор:
08 декабря 2023 10:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   грива   животные   кот   
755
1
1

В прошлому году хозяйка купила своему коту накладную львиную гриву на Хэллоуин. Питомцу настолько полюбилась грива, что теперь он каждый день приносит её хозяевам и требует надеть.

Кот намекает, что готов войти в образ царя зверей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Прикол   Юмор   грива   животные   кот   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Majul Полчаса назад
Тепленько, головешка не мерзнет )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
smakido Минуту назад
Из детства: " Что подходите так близко? Я - тигренок, а не киска ! "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 3 минуты назад
полная версия
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

967309



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Одно из самых быстро раскрытых убийств
Одно из самых быстро раскрытых убийств
Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали
Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали
Набирающие популярность в сообществах
Популярность Google Chrome в России достигла минимума за 5 лет
Популярность Google Chrome в России достигла минимума за 5 лет
Голова профессора Доуэля, чешуя Ихтиандра и блокадные игрушки: о чем расскажет старый и новый музей Ленфильма
Голова профессора Доуэля, чешуя Ихтиандра и блокадные игрушки: о чем расскажет старый...
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Премии как не бывало

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#интересное#аварии#позитив#фильм#Ynews#криминал#улыбнуло
#в мире#автомир#животные#люди#ДТП#факты#забавно#архитектура#нападение#Разное
#автомобили#Прикол#Юмор#Автовсячина#кино#авто аварии#США#дети#сарказм#подборка
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! Виброкот: котёнок пытается удержаться на коробке Виброкот: котёнок пытается удержаться на коробке У кота все 9 жизней пронеслись перед глазами У кота все 9 жизней пронеслись перед глазами Возвращение пушистого трубочиста домой Возвращение пушистого трубочиста домой Кот накрылся синим тазом Кот накрылся синим тазом Не стоило мешать коту пить Не стоило мешать коту пить

На что жалуетесь?

Вернуться