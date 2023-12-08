Кот требует надеть ему накладную львиную гриву

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В прошлому году хозяйка купила своему коту накладную львиную гриву на Хэллоуин. Питомцу настолько полюбилась грива, что теперь он каждый день приносит её хозяевам и требует надеть.
Кот намекает, что готов войти в образ царя зверей.
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