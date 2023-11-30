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Да, коты порой очень эмоционально реагируют на чужаков. И за их конфликтами всегда интересно и забавно наблюдать, поскольку ваш Барсик вмиг преображается и ведет себя так, будто в него вселился демон.
Но если присмотреться, то в этом видео не просто бытовой кошачий скандал, а нечто более... зловещее. Кажется, они задумали какой-то ритуал.
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