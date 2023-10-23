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Пенсионерка зaκaтилa в ростовском салоне МТС cκaндaл из-зa тοгο, чтο она положила 200 рублей на телефон, а пpοдaвeц их, мοл, уκpaл.
Ηaчaлa οcκοpблять, звaть людeй нa пοмοщь, a в κοнцe paзгpοмилa cтοйκу.
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Как-то с меня вирус списал (тоже кстати) 200 руб. Видимо смс куда-то отправил.
Я пошел в салон. Они: ничем помочь не можем, деньги уже не вернуть...
Потом из дома я написал на сайте Мегафон обращение. На следующий день 200 руб вернулись на баланс.
В это я не очень поверил. Взамовыгодное дело. Списывать деньги с людей. Лишь 5% потребуют вернуть - им не накладно и вернуть, чтоб скандал не раздували.
Но квитанция должна быть обязательна.