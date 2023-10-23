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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 846 постов • 42 подписчика подписаться
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Где мои 200 рублей?

Где мои 200 рублей?

Автор:
23 октября 2023 09:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Телефон   конфликт   оплата   пенсионерка   салон МТС   
1653
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Пенсионерка зaκaтилa в ростовском салоне МТС cκaндaл из-зa тοгο, чтο она положила 200 рублей на телефон, а пpοдaвeц их, мοл, уκpaл.

Ηaчaлa οcκοpблять, звaть людeй нa пοмοщь, a в κοнцe paзгpοмилa cтοйκу.

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Метки: Видео   Телефон   конфликт   оплата   пенсионерка   салон МТС   
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29  комментариев
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6k
мемфрид 2 часа назад
Кому-то 200 рублей - копейки. А при пенсии в 7 тысяч- это две пачки макарон. Руки отрубать за воровство и делов
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8k
Сергей 5 минут назад
От этих салонов толку ноль. Они только симки продавать умеют и ненужные услуги впаривать.
Как-то с меня вирус списал (тоже кстати) 200 руб. Видимо смс куда-то отправил.
Я пошел в салон. Они: ничем помочь не можем, деньги уже не вернуть...
Потом из дома я написал на сайте Мегафон обращение. На следующий день 200 руб вернулись на баланс.
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14k
Artem 19 минут назад
А просто выписку по счету не распечатать было? Там сразу видно бы было, что это пиdoorский оператор своими допуслугами и мутными тарифами все упер. Возмущение женщины понятно. (К тому же, судя по поведению, это не обычный для нее скандализм)
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11k
Властелин Полчаса назад
Так убиваться ради 1.7$.
Но квитанция должна быть обязательна.
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4k
fkamash 36 минут назад
Больше этих мудил воруют только заправки!
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1
hy wa 42 минуты назад
Воруют постоянно, пассивные гомосексуалисты. 50, 100,200.. понемногу, вроде бы, но с миру по нитке...
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5k
Антон Час назад
Так а зачем же он деньги украл, а?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−25
9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 2 часа назад
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10k
BarOb 2 часа назад
Воруют конечно знатно. С каждого пенсионера по 200 руб набегает немалая сумма. В в основном конечно у них другие методы - подключение ненужных до. услуг на небольшую сумму (2-10 руб в день) чтобы человек не сразу заметил подвох. Но по масштабам страны набегают огромные суммы. Редко кто пойдёт выяснять, зачем ему подключили что-то ненужное, людям проще оплатить 200 руб, и отключить услугу, чем ходить и тратить нервы.
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7k
MPEG-8 2 часа назад
Менеджер салона малолетний дятел, ведь прекрасно видит, что женщина не в себе, вызывай начальство.
Ссылка youtu.be
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56k
dima423 2 часа назад
Ну а продавец не мог ей объяснить, чего там случилось с ее 200 рублями?) Он как бы для того там и сидит вроде бы, чтобы клиентам объяснять их проблемы и решать их... Почему то посторонние люди пытаются что то объяснить, что там минус был и тд... от продавца я ничего не услышал по делу... Даже в тексте поста нет предыстории)
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644
Шурман 2 часа назад
Тяжелые нынче времена , за 200 рублей можно на перо попасть .
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3k
xbrat 2 часа назад
Что такое осень - это приступ...
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