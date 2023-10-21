В ЖК Москвы заметили голого крановщика

Скорее всего, балаклаву обнажённый товарищ надел, чтобы скрыть лицо от любопытных соглядатаев. А что его заставило оголиться в совсем не летнюю погоду - загадка. В соцсетях предполагают, что это мог быть карточный долг или тяжелое похмелье. Впрочем, ни о каких ЧП, связанных с голым работником на стройке, не сообщается, поэтому, похоже, инцидент никому не навредил. Главное, чтобы кран работал!