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В ЖК Москвы заметили голого крановщика

В ЖК Москвы заметили голого крановщика

Автор:
21 октября 2023 07:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Голые и смешные   Москва   башенный кран   крановщик   стройка   
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Единственным предметом одежды работника была черная балаклава.

На юго-востоке столицы бдительные граждане сняли на камеру обнаженного крановщика. Голый мужчина управлял башенным краном. Происходящее на стройке ЖК "Баланс", похоже, совершенно не смущало остальных рабочих - строители спокойно занимались своими обязанностями, не обращая внимания на коллегу.



Скорее всего, балаклаву обнажённый товарищ надел, чтобы скрыть лицо от любопытных соглядатаев. А что его заставило оголиться в совсем не летнюю погоду - загадка. В соцсетях предполагают, что это мог быть карточный долг или тяжелое похмелье. Впрочем, ни о каких ЧП, связанных с голым работником на стройке, не сообщается, поэтому, похоже, инцидент никому не навредил. Главное, чтобы кран работал!


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Метки: Видео   Голые и смешные   Москва   башенный кран   крановщик   стройка   
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15k
GROMOZEKA 37 минут назад
Ссылка youtu.be
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30k
Sama 22 минуты назад
Оставьте художника, он творит)
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7k
x3matic Полчаса назад
Мы не сеем и не пашем а валяем дурака.С колокольни х..ем машем разгоняем облака!
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