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Удобно устроилась

Удобно устроилась

Автор:
20 октября 2023 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Барная стойка   Девушка   Юмор   добно устроилась   забавно   подушки   сон   
1690
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Уснуть за барной стойкой. Классика жанра, с кем не бывало? Но любой бар рано или поздно закрывается и вас попросят на выход. Но этот бармен не смог разбудить эту милашку, уснувшую за стойкой.

Уж больно крепко и уютно она спит.

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Метки: Барная стойка   Девушка   Юмор   добно устроилась   забавно   подушки   сон   
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7  комментариев
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17k
Голос Вселенной 2 часа назад
Она часто так спит. Вон и подушки всегда с собой носит...
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32k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Судя по видео,он даже не пытался.
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1k
Татьяна Баженова Полчаса назад
Несчастная... Закачают силикона по самые брови, потом мучаются, не высыпаются - спать-то невозможно ни в какой позе, только вот так за стойкой бара. Ей надо срочно менять имплант на размер в два раза меньше!
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5k
Дмитрий ! Час назад
Пусть спит, до закрытия далеко, день на дворе.
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