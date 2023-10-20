Удобно устроилась

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Уснуть за барной стойкой. Классика жанра, с кем не бывало? Но любой бар рано или поздно закрывается и вас попросят на выход. Но этот бармен не смог разбудить эту милашку, уснувшую за стойкой.
Уж больно крепко и уютно она спит.
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