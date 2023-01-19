Американка делится в соцсетях снимками, на которых ярче некуда показывает, что значит быть третьей лишней

Наверняка найдутся те, кому до боли знакомо то чувство, когда вы ощущали себя не в своей тарелке. Стоит только оказаться в неподходящей компании, как дискомфорт и неловкость уже на месте!
Девушка из США по имени Ханна Стокинг решила сделать сразу несколько снимков на эту тему, на которых она не скрывает своих чувств и очень ярко демонстрирует, каково это — всегда быть третьим лишним. Ведь прийти на тусовку в гордом одиночестве, где все будут со своими вторыми половинками — не самая лучшая идея.
Боль. Слёзы. Разочарование
Непередаваемые эмоции «радости» за молодожёнов
Гооосподи, ну за что?!
Стоит отметить, что все фото девушка делала исключительно с целью, чтобы посмеяться. А хорошо провести время можно в любой компании, даже если на пальцах всех ребят уже есть обручальные кольца, а на вашем ещё нет.
Когда твоя собака пошла встречать не тебя, а твою подругу
Когда сдерживать эмоции больше нет сил
Что делать, если на свадьбу подруги все пришли парочками, а ты одиночка?!
Есть несколько вариантов, но самый первый в списке — это всплакнуть.
С днём святого Валентина?
Когда случайно оказался в компании лучших подружек
Нееет, ну это невозможно! Куда не глянь, везде они — парочки!
Когда ты — та самая подружка без парня на всех вечеринках
Модели здесь явно лишние
Просто печалька в глаз попала
Источник:
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Или она блюдоноской на свадьбах подрабатывает?