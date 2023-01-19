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Американка делится в соцсетях снимками, на которых ярче некуда показывает, что значит быть третьей лишней

Американка делится в соцсетях снимками, на которых ярче некуда показывает, что значит быть третьей лишней

Автор:
19 января 2023 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   забавно   отношения   парень   третий лишний   фото   
2996
13

Наверняка найдутся те, кому до боли знакомо то чувство, когда вы ощущали себя не в своей тарелке. Стоит только оказаться в неподходящей компании, как дискомфорт и неловкость уже на месте!

Девушка из США по имени Ханна Стокинг решила сделать сразу несколько снимков на эту тему, на которых она не скрывает своих чувств и очень ярко демонстрирует, каково это — всегда быть третьим лишним. Ведь прийти на тусовку в гордом одиночестве, где все будут со своими вторыми половинками — не самая лучшая идея.


Боль. Слёзы. Разочарование

×

Непередаваемые эмоции «радости» за молодожёнов

Гооосподи, ну за что?!

Стоит отметить, что все фото девушка делала исключительно с целью, чтобы посмеяться. А хорошо провести время можно в любой компании, даже если на пальцах всех ребят уже есть обручальные кольца, а на вашем ещё нет.

Когда твоя собака пошла встречать не тебя, а твою подругу

Когда сдерживать эмоции больше нет сил

Что делать, если на свадьбу подруги все пришли парочками, а ты одиночка?!

Есть несколько вариантов, но самый первый в списке — это всплакнуть.

С днём святого Валентина?

Когда случайно оказался в компании лучших подружек

Нееет, ну это невозможно! Куда не глянь, везде они — парочки!

Когда ты — та самая подружка без парня на всех вечеринках

Модели здесь явно лишние

Просто печалька в глаз попала

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Метки: Девушка   Юмор   забавно   отношения   парень   третий лишний   фото   
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10  комментариев
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15k
Сергей Час назад
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4k
Vlamir 22 минуты назад
Я не понял - она что специально по чужим свадьбам шляется? Да и еще в одном и том же платье!
Или она блюдоноской на свадьбах подрабатывает?
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8k
Пуриц Жорж Полчаса назад
Крупная такая
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1k
Nick Z 53 минуты назад
"Мисс Третье колесо" ?
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1k
Hornet 58 минут назад
Третий не лишний. Третий - запасной.
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85
pitt silver 59 минут назад
Это лишь девичьи фантазии. На самом деле для мужчины третья не лешний
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20k
nobody® Час назад
Комментарий к фото
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17k
Сергей Час назад
Забавно. И что интересно, "третья лишняя" вполне себе неплохо выглядит.
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235
И Ш Час назад
Ну что сказать про неострую... Недостатка в них нет!
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