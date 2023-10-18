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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 832 поста • 42 подписчика подписаться
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«Я террористка, я везу бомбу»: девушка устроила скандал на вокзале Петербурга

«Я террористка, я везу бомбу»: девушка устроила скандал на вокзале Петербурга

Автор:
18 октября 2023 09:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Петербург   вокзал   конфликт   люди   обыск   террористка   
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Правоохранители привлекли к ответственности девушку за скандал на Московском вокзале в Петербурге. Она отказывалась проходить досмотр и кричала, что везет бомбу.

При входе на вокзал 20-летняя уроженка Крыма отказалась пропускать свою ручную кладь через ленту интроскопа для проверки. При этом девушка вела себя агрессивно, нецензурно выражалась и заявляла, что она террористка.


«Вы не имеете права проверять мою продукцию», — говорит нарушительница порядка на видео.

Правоохранители доставили дебоширку в дежурную часть. Там в отношении девушки составили два протокола об административных правонарушениях: за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности и мелкое хулиганство.

Источник:

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Метки: Видео   Петербург   вокзал   конфликт   люди   обыск   террористка   
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8  комментариев
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61k
pynh Час назад
мешок страпонов везла?
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3k
Feathery 5 минут назад
Она пошутила, что террористка - судья бы теперь бы пошутила, что лет 8 даёт...
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76k
Viktor Полчаса назад
Она не террористка, она просто дура!
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