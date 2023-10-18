«Я террористка, я везу бомбу»: девушка устроила скандал на вокзале Петербурга

При входе на вокзал 20-летняя уроженка Крыма отказалась пропускать свою ручную кладь через ленту интроскопа для проверки. При этом девушка вела себя агрессивно, нецензурно выражалась и заявляла, что она террористка.





«Вы не имеете права проверять мою продукцию», — говорит нарушительница порядка на видео.