Кража батареи из подъезда пошла не по плану

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Установленная в одном из подъездов камера наблюдения запечатлела двух мужчин, решивших украсть батарею. В какой-то момент их план пошел не по запланированному сценарию.
Уносивший батарею воришка оступился и "прокатился" по ступенькам.
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Странно, что самого виноватого во всём не вспомнили...
Методички-то обновить давно пора, а то уже даже не смешно с вас.
Как говорится "мгновенная карма".