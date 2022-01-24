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Кража батареи из подъезда пошла не по плану

Кража батареи из подъезда пошла не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 10:33
Сообщество : Юмор
Метки: батарея   в мире   видео   кража   подъезд   прикол   фейл   
2618
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Установленная в одном из подъездов камера наблюдения запечатлела двух мужчин, решивших украсть батарею. В какой-то момент их план пошел не по запланированному сценарию.
Уносивший батарею воришка оступился и "прокатился" по ступенькам.

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Метки: батарея   в мире   видео   кража   подъезд   прикол   фейл   
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38  комментариев
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё время думаю, неужели без узаконенного промысла в виде скупки ворованного металла, экономика могучего непобедимого (всегда готового "повторить") сверхгосударства рухнет тот же час?
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966
lobster 2 минуты назад
Биба и Боба ))
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283
pka2004 11 минут назад
Два уё*ка.
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1k
portable 12 минут назад
ставить на учет добровольно таких людей, и каждый день выдавайте им 0.5. Так же можно поступать и с нариками.
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22k
Inter 14 минут назад
это самый дешманский "биметалл"-накуя они вообще его взяли?? выхлопа ноль, зато на кражу могут присесть
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2k
Алксандр Шевченко 14 минут назад
Пффф так херово живут, что биметалический радиатор воруют, писец . Дай объявление, установка такого рубля 1,5 , 4 батареи поставь и 6000 на руках без всякого криминала. Или разводку сделай в квартире уже сразу рублей 20-30. В общем никто не хочет думать головой и работать руками, ищут только по дурости приключения на свою жопу .
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1k
patrik1313 21 минуту назад
Прямо на голову уронил. Мозг не пострадал?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−13
8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
Карма
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711
pinbalist 36 минут назад
Жаль что вместо звука с камеры какой-то кал
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−13
барни в мусарне 44 минуты назад
алкашня залупутинская ...
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1k
Квантовый_Слесарь_82 48 минут назад
Прохладно нынче на улице, вот и взяли собой.
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2k
Андрей 53 минуты назад
Мелочь, а приятно
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24k
Очевидное-Невероятное 55 минут назад
Воришка не "оступился", а подскользнулся на разлитой жидкости из системы отопления.
Как говорится "мгновенная карма".
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12k
Dmitry Obuhov Час назад
Да это же экологи!
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6k
Максим Час назад
Жаль не старая добрая чугунная батарея))) Было бы веселее.
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913
SHAGREEN Час назад
Жаль не чугуниевая, может академика бы из него сделала.
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1k
ah3007 Час назад
Откуда автор взял, что это кража? Других вариантов нет?
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2k
Frank Borman Час назад
Во время прихватизации случился форс-мажор. Ну, бывает. Не всегда бизнес-решения деловых людей правильные.
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970
Максим Максимов 2 часа назад
Лучше бы он себе эту батарею на голову уронил: всё равно в ней ничего нет
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