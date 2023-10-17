Попрошайка, которому не жалко дать немного денег

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Попрошайки вышли на новый уровень! Даже походка и мимика как у капитана Джека Воробья.
Какой порядочный пират, а мог бы и автомобиль "реквизировать".
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я бы даже сфотографировался с ним, а потом друзьям хохмил про то как меня ДЖек ВОробей в пробке ограбил)
Кто эти люди? Артисты из "погорелых театров" или просто бездельники?