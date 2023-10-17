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Попрошайка, которому не жалко дать немного денег

Попрошайка, которому не жалко дать немного денег

Автор:
17 октября 2023 08:54
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   в мире   капитан джек воробей   пират   попрошайка   
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Попрошайки вышли на новый уровень! Даже походка и мимика как у капитана Джека Воробья.

Какой порядочный пират, а мог бы и автомобиль "реквизировать".

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Метки: Видео   Прикол   в мире   капитан джек воробей   пират   попрошайка   
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5  комментариев
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1k
Николай Полчаса назад
да молодец че)))
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6k
Александр 2 минуты назад
По Таю такие Джеки-воробьи целыми стаями носятся... Один краше другого.
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12k
Copycat 21 минуту назад
Солгласен, этот подошел творчески и похож)
я бы даже сфотографировался с ним, а потом друзьям хохмил про то как меня ДЖек ВОробей в пробке ограбил)
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4k
Vlamir 22 минуты назад
Меня всегда поражают эти ряженные клоуны!
Кто эти люди? Артисты из "погорелых театров" или просто бездельники?
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152
ruslan d 51 минуту назад
Так можно и под статью попасть , если кто не поймет ...
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