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Девушку в розовом украдкой засняли в пикантной позе на эскалаторе столичного метро и сделали знаменитой

Девушку в розовом украдкой засняли в пикантной позе на эскалаторе столичного метро и сделали знаменитой

Автор:
05 июня 2023 14:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Метро   Москва   Телефон   Эскалатор   видео   полиция   
5191
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Но она этого не оценила и пошла в полицию.

21-летняя Снежана поднималась на эскалаторе и невольно стала «моделью» для любопытного гражданина. Девушка была в мини, так что «сам себе режиссёр» запихнул ей телефон под юбку и заснял всё, что хотел.

А на соседнем эскалаторе ехал такой же любопытный оператор - он зафиксировал на видео весь процесс и выложил в сеть. Оказалось, что у Снежаны полно друзей/знакомых, которые тут же её узнали. Вскоре она сама посмотрела этот ролик.

И сразу же отправилась в полицию. В отделе она написала два заявления: на мужика сзади - потому что извращенец, и на «оператора» сбоку - потому что снимал, посмеивался, но никак не сообщил, что на стала невольной «моделью».

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Метки: Девушка   Метро   Москва   Телефон   Эскалатор   видео   полиция   
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54  комментария
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28k
Serg2001 2 часа назад
В такие времена живем, что я абсолютно не удивлюсь, если сама 21-летняя Снежана и замутила этот небольшой скандальчик. Ну чтобы про "модель" Снежану узнало как можно больше народу. А заявление в полицию... Лично я его не видел. Но может и не так. Кто сейчас разберёт... Фейк на фейке...)
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16k
Голос Вселенной 8 минут назад
"Девушка в красном
Дай нам, несчастным....."
(С)

Олды должны помнить
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411
устал я от вас 14 минут назад
У толстого мужика близорукость и он просто читал смс. А розовой дуре лечиться надо, равно как и подглядывающему извращенцу за тем как толстяк читает смс.
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5k
tayrt 15 минут назад
Интересно, а по какой статье будут привлекать оператора и извращугу?
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3k
VPJ Полчаса назад
https://dzen.ru/a/XRuyeYdZkACsP4JOhttps://dzen.ru/a/XRuyeYdZkACsP4JO
На "сюжете", конечно "натуральный" мААсквичь, Но эта статья, многое объясняет.
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37k
Алексей Полчаса назад
ни видео не выложили, ни заявление... у меня тут друг уже 5й раз спрашивает)
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2k
Alex Полчаса назад
А видос-то есть?)
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201
Серж 38 минут назад
А где пикантная поза?? Автор чего мелешь??
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120k
dotcomma 38 минут назад
Постановка
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1k
Алексей 38 минут назад
Всё правильно мужик сделал. Почему только карлики должны получать удовольствие?
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56
r3mba4 41 минуту назад
Вовкин специалист. Без них экономике каюк.
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54k
Igor 49 минут назад
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10k
GRuslan 52 минуты назад
В сети полно девушек в разы красивее и в более откровенных образах. Какой смысл таких съёмок? Либо чувак больной, либо фейк, который самка организовала для поднятия самооценки.
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14k
MrForstd 54 минуты назад
Ну наказание должно быть соразмерным, пусть у мужика в ответ сфотает и в расчёте
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Комментарий удален. Причина: флуд
0
1k
Kolebator 54 минуты назад
а что не на всех пассажиров никак не сообщивших ей о действиях извращенца
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875
Гера Час назад
А где главное видео? Друг спрашивает?)))
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17k
Alex Час назад
Для справки - ГК РФ Статья 152.1. Охрана изображения гражданина - требует согласия этого гражданина на публикацию ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ случаев
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.

Это я все к тому, что доказать по этой статье ответственность снимающих - дело довольно сложное. Тут и "публичное место", тут и "свободное посещение", тут и еще черта в ступе приписать можно.
Вот кабы даму снимали на ее садовом участке или через окна ее квартиры - тут реально было бы притянуть статью. А так - скорее это скандал ради рекламы. И заодно любопытно "Снежана" это имя по паспорту или "сценический псевдоним"? А то как-то много таких Снежан стало всячески себя демонстрировать.
Ссылка youtu.be
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12k
Rus77 Час назад
Мастурбек куле...
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35k
russger Час назад
Так она сама в позу встала
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48k
Элек Мек Час назад
Задрот черножопый.
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