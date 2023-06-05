Девушку в розовом украдкой засняли в пикантной позе на эскалаторе столичного метро и сделали знаменитой

Но она этого не оценила и пошла в полицию.
21-летняя Снежана поднималась на эскалаторе и невольно стала «моделью» для любопытного гражданина. Девушка была в мини, так что «сам себе режиссёр» запихнул ей телефон под юбку и заснял всё, что хотел.
А на соседнем эскалаторе ехал такой же любопытный оператор - он зафиксировал на видео весь процесс и выложил в сеть. Оказалось, что у Снежаны полно друзей/знакомых, которые тут же её узнали. Вскоре она сама посмотрела этот ролик.
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И сразу же отправилась в полицию. В отделе она написала два заявления: на мужика сзади - потому что извращенец, и на «оператора» сбоку - потому что снимал, посмеивался, но никак не сообщил, что на стала невольной «моделью».
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Дай нам, несчастным....."
(С)
Олды должны помнить
На "сюжете", конечно "натуральный" мААсквичь, Но эта статья, многое объясняет.
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.
Это я все к тому, что доказать по этой статье ответственность снимающих - дело довольно сложное. Тут и "публичное место", тут и "свободное посещение", тут и еще черта в ступе приписать можно.
Вот кабы даму снимали на ее садовом участке или через окна ее квартиры - тут реально было бы притянуть статью. А так - скорее это скандал ради рекламы. И заодно любопытно "Снежана" это имя по паспорту или "сценический псевдоним"? А то как-то много таких Снежан стало всячески себя демонстрировать.
Теперь что касается съёмок под юбкой, как не странно, но законом это не запрещено, запрещено это распространять в сети, а если для себя, то всё ок - делай что хочешь. Чисто технически, сюда можно притулить хулиганство и выписать... штраф.