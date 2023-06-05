Девушку в розовом украдкой засняли в пикантной позе на эскалаторе столичного метро и сделали знаменитой

21-летняя Снежана поднималась на эскалаторе и невольно стала «моделью» для любопытного гражданина. Девушка была в мини, так что «сам себе режиссёр» запихнул ей телефон под юбку и заснял всё, что хотел.

А на соседнем эскалаторе ехал такой же любопытный оператор - он зафиксировал на видео весь процесс и выложил в сеть. Оказалось, что у Снежаны полно друзей/знакомых, которые тут же её узнали. Вскоре она сама посмотрела этот ролик.