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Остросюжетное сражение «сторожевой» кошки с лисицей

Остросюжетное сражение «сторожевой» кошки с лисицей

Автор:
14 октября 2023 10:09
Сообщество : Животные
Метки: животные   защита   кошка   лиса   милота   палатка   сражение   
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Кошка, рискуя жизнью, защищала палатку хозяев.

Это киса по имени Феня, а действие разворачивалось в Приозерском районе.


Рыжая плутовка пыталась испугать усатую охранницу душераздирающими воплями, однако кошка мужественно отразила несколько атак, а затем и вовсе выдворила непрошенную гостью с участка, несмотря на смертельную опасность.


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Метки: животные   защита   кошка   лиса   милота   палатка   сражение   
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3  комментария
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17k
sgb66 37 минут назад
Молодая лиса, сама боится.
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10k
Сол Гудман 14 минут назад
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6k
Евгений Д Полчаса назад
Смелая кошечка.
Молодец.
А вообще то, к сожалению, небольших кошек эти рыжие бандиты ловят
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