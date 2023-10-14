Остросюжетное сражение «сторожевой» кошки с лисицей

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Кошка, рискуя жизнью, защищала палатку хозяев.
Это киса по имени Феня, а действие разворачивалось в Приозерском районе.
Рыжая плутовка пыталась испугать усатую охранницу душераздирающими воплями, однако кошка мужественно отразила несколько атак, а затем и вовсе выдворила непрошенную гостью с участка, несмотря на смертельную опасность.
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Молодец.
А вообще то, к сожалению, небольших кошек эти рыжие бандиты ловят