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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 819 постов • 41 подписчик подписаться
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«Ты как с мужчиной разговариваешь?»: двое горцев в Химках обиделись на русскую продавщицу

«Ты как с мужчиной разговариваешь?»: двое горцев в Химках обиделись на русскую продавщицу

Автор:
14 октября 2023 10:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ДНС   конфликт   мужчины   негатив   продавец   химки   
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В сети распространяется видео, на котором двое горцев в Химках изливают всё своё знание русского мата на продавщицу DNS — утверждается, что девушка сделала им замечание, когда те ломали выставочный товар на прилавках. Самое большое удивление у кавказцев вызвало то, что женщина посмела сделать им замечание.

При этом кавказцев не смущает ни наличие других людей в очереди, ни то, что они оскорбляют ту самую женщину. Один из них открыто угрожать «сломать лицо» девушке, а когда ему не нравится ответ охранника, швыряет что-то в продавщицу.


О том, чем закончились приключения «вежливых покупателей» в DNS, неизвестно. Дождались ли они полиции, как грозились — тоже.

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Метки: Видео   ДНС   конфликт   мужчины   негатив   продавец   химки   
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22  комментария
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5k
Дмитрий ! Час назад
Чуркабесы -дикари. А наши терпилы. Хотя для объективности не хватает начала "разговора".
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9k
Trenzel2003 4 секунды назад
А Кадыров что на это скажет? Воды в рот набрал.
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30k
Григорий 13 минут назад
Это ее товар. Если посетитель что-то делает не так с ее точки зрения, то любой человек ДОЛЖЕН положить товар назад. Эти бараны как черножопые в Америки посчитали, что если он на прилавке, то они имеют все права лапать, включать, ставить приложения, царапать ногтями-ключами, проверять так качество. Это не так. Но можно купить и вытворять это со своим гаджетом в магазине, а после предъявить претензию и сдать. Подождать месяц и получить отказ в заводской гарантии - на заводе тоже не думали, что вы часы Ролекс будете варить!
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449
Алексей Бляйбтрой 13 минут назад
это семья муж вкупился за жену
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1k
sava 20 минут назад
а где, обещанный в названии мужчина". я до конца 2 раза посмотрел и не увидел. я ослеп или отупел ? )))
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22k
Mike Miller 37 минут назад
А нужно продолжать кое-кому заигрывать со своим "пехотинцем". Продолжать, а что? Скоро даже чихнуть рядом с гордым народом Кавказа будет нельзя. Обидится, однозначно. Штраф надо будет платить и на камеру извиниться.
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3k
STRiX 41 минуту назад
Мрази черножопые. Надеюсь ё.б.л.а. то им поломают, до самого затылка. Ублюдки конченные.
Ссылка www.youtube.com
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10k
BarOb 43 минуты назад
Ну могли специально для таких обезьян, хотя бы в Москве, придумать блокировку дверей кнопкой, до приезда полиции, как в банке. Если им сошло с рук, им понравится и они не остановятся, пока вообще не прирежут какого-нибудь покупателя, заступившегося за девушку-кассира
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3k
poбт 46 минут назад
"ментов вызывайте пожалуйста" , "ментов вызовите"

и чем эта 3.14зда лучше, если ей можно оскорблять полицейских, то почему нельзя оскорблять её?
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50
Собака У Попа 49 минут назад
Если я правильно понимаю, это дагестанцы. Они же тоже россияне. Получается, они не в гостях, а тоже дома. Значит, образовательная политика не работает в регионах. Вопросы к властям. чтобы объяснили этим россиянам, как вести себя в России.
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2k
Виктор Глущенко 57 минут назад
Чурки должны гореть в топке .
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5k
Alex Час назад
Гниды черножопые.
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Комментарий удален. Причина: флуд
9k
3k
Olegsky Час назад
Когда уже этих бибизьян нах гнать будут
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556
стеклоВАТА Час назад
мрази тупорылые
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5k
BenderRodriguez Час назад
Женщина единственная с яйцами оказалась.
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5k
Димка Смола/67 Час назад
Какое бы начало разговора не было бы так себя везти нельзя!!! Как по мне хватит терпеть это, приезжают в гости и ведут себя как пыдорасы конченные!!! Пыздить как собак и отправлять обратно в дом !!
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12k
Rus77 Час назад
Не видно мужчин!
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94
Анатолий Час назад
Простите их, они только с аула.
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94
Анатолий gavrosh 11 минут назад
Согласен. Но тут был случай когда и образование, и воспитание прошли стороной. Сорри, если обидел.
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