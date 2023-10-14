«Ты как с мужчиной разговариваешь?»: двое горцев в Химках обиделись на русскую продавщицу

При этом кавказцев не смущает ни наличие других людей в очереди, ни то, что они оскорбляют ту самую женщину. Один из них открыто угрожать «сломать лицо» девушке, а когда ему не нравится ответ охранника, швыряет что-то в продавщицу.

О том, чем закончились приключения «вежливых покупателей» в DNS, неизвестно. Дождались ли они полиции, как грозились — тоже.