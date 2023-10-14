«Ты как с мужчиной разговариваешь?»: двое горцев в Химках обиделись на русскую продавщицу

В сети распространяется видео, на котором двое горцев в Химках изливают всё своё знание русского мата на продавщицу DNS — утверждается, что девушка сделала им замечание, когда те ломали выставочный товар на прилавках. Самое большое удивление у кавказцев вызвало то, что женщина посмела сделать им замечание.
При этом кавказцев не смущает ни наличие других людей в очереди, ни то, что они оскорбляют ту самую женщину. Один из них открыто угрожать «сломать лицо» девушке, а когда ему не нравится ответ охранника, швыряет что-то в продавщицу.
О том, чем закончились приключения «вежливых покупателей» в DNS, неизвестно. Дождались ли они полиции, как грозились — тоже.
Источник:
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и чем эта 3.14зда лучше, если ей можно оскорблять полицейских, то почему нельзя оскорблять её?