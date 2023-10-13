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Если бы Виктор Цой исполнил хит группы «Смысловые галлюцинации»

Если бы Виктор Цой исполнил хит группы «Смысловые галлюцинации»

Автор:
13 октября 2023 09:40
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Музыка   Нейросеть   Прикол   виктор цой   необычно   подборка   
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Нейросети продолжают помогать воплощать в жизнь необычные фантазии людей. Пользователь YouTube под ником Ай, гитарист! опубликовал песню «Вечно молодой» в исполнении культового вокалиста группы Кино Виктора Цоя.

"Исполнение" Виктором Цоем одного из главных хитов группы Смысловые галлюцинации «Вечно молодой». Большинство пользователей сети положительно оценило получившийся "нейрокавер".

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Метки: Музыка   Нейросеть   Прикол   виктор цой   необычно   подборка   
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9  комментариев
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Да хоть мёртвых оставьте в покое! А то начнутся каверы в аранжировках Золотого кольца, а то и вовсе Аншлаг с Кривым зеркалом озвучат!
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4k
Собака-улыбака! 8 секунд назад
Песня-то крута не текстом, а арранжировкой, поэтому под гитару совсем не то, блекло. Возможно в оригинальной аранжировке со всеми инструментами бы звучал голос гармонично.
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6k
Дмитрий 6 минут назад
Я не дослушал.
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6k
Наталья 50 минут назад
нет. не то
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61k
pynh Час назад
Если бы цой перепел это, он бы точно подавился мацой
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
28k
5k
Наталья Час назад
Не хватает Цоевской экспрессии. Он бы не так спел. В общем - не то. Клип - аниме.
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