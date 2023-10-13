Если бы Виктор Цой исполнил хит группы «Смысловые галлюцинации»

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Нейросети продолжают помогать воплощать в жизнь необычные фантазии людей. Пользователь YouTube под ником Ай, гитарист! опубликовал песню «Вечно молодой» в исполнении культового вокалиста группы Кино Виктора Цоя.
"Исполнение" Виктором Цоем одного из главных хитов группы Смысловые галлюцинации «Вечно молодой». Большинство пользователей сети положительно оценило получившийся "нейрокавер".
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Цой не подавится мацой.