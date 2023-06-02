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Весёлая и болезненная игра, в которой нет победителя

Весёлая и болезненная игра, в которой нет победителя

Автор:
02 июня 2023 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   азиаты   видео   игра   необычно   развлечения   
1168
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Мужчины своей необычной игрой повеселили себя и пользователей сети. Что ни говори, а мужчины — это взрослые дети.

Заправщики картриджей развлекаются? И ведь приходят же кому-то такие игры в голову...

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Метки: Прикол   азиаты   видео   игра   необычно   развлечения   
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6  комментариев
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8k
ďim_13 18 минут назад
Все таки надеюсь, что там не тонер) А то после ложечки этой дряни можно и Будду воочию разглядеть...
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Mrak OBOY 17 минут назад
он на последней секунде сказал ой бл... или мне кажется?
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19k
Александр 36 минут назад
Жду включение в олимпийский вид спорта
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8k
Trenzel2003 38 минут назад
Два дебила, это сила.
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5k
Александр 55 минут назад
Ну им лёгочную реанимацию после такой игры вызывать надо...
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Дмитрий

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