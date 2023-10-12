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"Это спортсмен, а не чиновник": вратарь сборной России Сафонов не понял вопрос журналиста

"Это спортсмен, а не чиновник": вратарь сборной России Сафонов не понял вопрос журналиста

Автор:
12 октября 2023 14:07
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Вратарь   Сафонов   интервью   сборнная РФ по футболу   футбол   
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Перед товарищеским матчем со сборной Камеруна игроки сборной России общались с журналистами. Но что-то пошло не так.

Некоторые журналисты выражаются так, что понять их могут "не только лишь все". Точнее, мало кто. Вот и вратарь сборной РФ по футболу оказался в ступоре перед многосложной словесной конструкцией. «Имеется ли в данный момент контакт между представителями Российского футбольного союза и официальными лицами УЕФА?» - спросили Свфонова. Тот сознался, что не понял, о чём его спросили. Вопрос повторили, но это не помогло.



А кто-то из коллег журналистов заметил, что перед ними вратарь, а не чиновник.



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Метки: Видео   Вратарь   Сафонов   интервью   сборнная РФ по футболу   футбол   
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7  комментариев
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14k
Алексей 58 минут назад
Так ответил же.
И совершенно правильно ответил.
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15k
Александр 42 секунды назад
Современная журналистика - задать вопрос, в котором хотя бы два слова были бы "по теме". Кому, о чём - пофиг, лишь бы "засветиться"...
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36k
Dobry vojak Svejk 10 минут назад
Да он стоит, о своём думает. Его бы ещё спросили что он думает по поводу вмешательства ООН в расследование причин высыхания рек на плато Наска
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2k
Мурчелло 17 минут назад
Журналист конечно мудила.Он бы спросил ещё формулу абсолютного топлива.
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61k
pynh 58 минут назад
сказал бы честно "а я ибу?"
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