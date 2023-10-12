"Это спортсмен, а не чиновник": вратарь сборной России Сафонов не понял вопрос журналиста

Перед товарищеским матчем со сборной Камеруна игроки сборной России общались с журналистами. Но что-то пошло не так.
Некоторые журналисты выражаются так, что понять их могут "не только лишь все". Точнее, мало кто. Вот и вратарь сборной РФ по футболу оказался в ступоре перед многосложной словесной конструкцией. «Имеется ли в данный момент контакт между представителями Российского футбольного союза и официальными лицами УЕФА?» - спросили Свфонова. Тот сознался, что не понял, о чём его спросили. Вопрос повторили, но это не помогло.
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А кто-то из коллег журналистов заметил, что перед ними вратарь, а не чиновник.
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И совершенно правильно ответил.