"Это спортсмен, а не чиновник": вратарь сборной России Сафонов не понял вопрос журналиста

Некоторые журналисты выражаются так, что понять их могут "не только лишь все". Точнее, мало кто. Вот и вратарь сборной РФ по футболу оказался в ступоре перед многосложной словесной конструкцией. «Имеется ли в данный момент контакт между представителями Российского футбольного союза и официальными лицами УЕФА?» - спросили Свфонова. Тот сознался, что не понял, о чём его спросили. Вопрос повторили, но это не помогло.