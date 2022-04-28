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Буффон постарел: легендарный вратарь допустил грубейшую ошибку на поле

Буффон постарел: легендарный вратарь допустил грубейшую ошибку на поле

Автор:
28 апреля 2022 12:30
Сообщество : Спорт
Метки: Вратарь   Джанлуиджи Буффон   Спорт   буффон   видео   футбол   
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Помните опытнейшего итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона? Сейчас 44-летний спортсмен играет в Серии B в команде «Парма», в которой когда-то начинал карьеру. На днях он помог осуществиться нелепейшему голу во время матча против «Перуджи».
Находясь на линии штрафной площадки, вратарь попытался принять мяч от игрока своей команды, но ошибся и упустил его. В итоге мяч стал подарком для соперников, а «Парма» Буффона проиграла со счетом 1:2. После матча спортсмен извинился перед разочарованными болельщиками клуба.

Источник:

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Метки: Вратарь   Джанлуиджи Буффон   Спорт   буффон   видео   футбол   
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11  комментариев
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89
GROMOZEKA Час назад
С кем не бывает.
Но Буффон все равно легендарный вратарь
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523
Евгений Минуту назад
Легендарный финт Черчесова )))
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22k
Inter 44 минуты назад
Парма в Б упала??? да, Буффонищщееее уже не торт.
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31k
FAITER 54 минуты назад
Нужно взглянуть на букмекерские ставки на этот матч... и всё станет ясно... постарел или сделал как сказали...
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1k
Pioner76 58 минут назад
У нас в пионер лагере в футбольном турнире между отрядами вратарь нешего отряда пропустил похожий гол. Тогда мы его били... Сейчас достаточно извинится... Времена меняется...
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16k
Booka1a Час назад
да он что-то и не бегает уже, а скорее ковыляет. соперник чуть ли не вдвое быстрее бежал
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45k
dima423 Час назад
старость не радость))
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20k
Serg2001 Час назад
И на старуху бывает проруха. Конь о четырех ногах и тот спотыкается. И на солнце бывают пятна, [мат] happens... А если попросту - бывает!...)
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1k
Евгений Час назад
Лошара
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