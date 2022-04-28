Буффон постарел: легендарный вратарь допустил грубейшую ошибку на поле

Находясь на линии штрафной площадки, вратарь попытался принять мяч от игрока своей команды, но ошибся и упустил его. В итоге мяч стал подарком для соперников, а «Парма» Буффона проиграла со счетом 1:2. После матча спортсмен извинился перед разочарованными болельщиками клуба.