FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2806 постов • 420 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
Вратарь подмосковных «Химок» психанул и толкнул подающего мячи парня

Вратарь подмосковных «Химок» психанул и толкнул подающего мячи парня

Автор:
26 мая 2022 10:13
Сообщество : Спорт
Метки: Вратарь   Россия   Спорт   болбой   видео   голкипер   нарушение   футбол   химки   
1702
1
1
Во время стыкового матча чемпионата России сезона-2021/2022 с клубом «СКА-Хабаровск» вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя. Подросток подавал мячи не так быстро, как хотел голкипер и у спортсмена в середине второго тайма не выдержали нервы.
Команда «Химки» на тот момент проигрывала со счетом 0:1. Вратарь не увидел мяч рядом с собой, перепрыгнул через рекламный барьер и подбежал к болбою. Он выхватил мяч у парня из рук и толкнул его.

Через пару минут голкипер вновь перепрыгнул барьер, но подающего мячи парня не дали в обиду. Вратаря своеобразным образом решил поддержать партнер по команде и тут же получил жёлтую карточку.

После игры голкипер извинился перед парнем.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Вратарь   Россия   Спорт   болбой   видео   голкипер   нарушение   футбол   химки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Немужской поступок голкипера - это без вариантов. Меня другое интересует - это во всей околофудбольной жизни, при любом толчке надо падать и предсмертные судороги изображать? Когда парень поднимался, после его конвульсий я ожидал увидеть расквашенное в фарш лицо или нос набок... А там ни шишечки ни синяка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Vэл 2 минуты назад
Достойный хфутболист растёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Motorola Полчаса назад
Театр абсурда )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ss 43 минуты назад
Болбой?... Погодите, погодите...
А вспомнил! Болбой! Конечно же! Дворник у нас такой был. Узбек... "Болбой", блин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
149
Лютый вам Бетховен Час назад
Физиономию он скривил как будто стакан лимонного сока выпил. А валялся, ногами суча, как в предсмертных судорогах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50
eutace Час назад
похоже на симуляцию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
brrr 2 часа назад
а кули этот "Бой" игру затягивает?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−69
Insaid From 2 часа назад
одни быдланы кругом епана в рот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
dima423 2 часа назад
сучонок падаван сам виноват, явно умышленно задерживал время, подыгрывая своей команде... потом явно симулировал... за такое стадион и команду хозяйку надо штрафовать и наказывать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Сергей 2 часа назад
Надеюсь парень(подающий мячи) поймёт, когда-нибудь, что нужно вести себя по спортивному.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Vazari 2 часа назад
Они, не только говно, как футболисты, но и как люди полное говно. А Григалава-это грузинское чмо- наркоман, из-за чего карьера его по изде пошла. Не думал, что он еще играет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
582
HalloFreeSpace 2 часа назад
Да эти болбои тоже заряженные бывают, футбол довольно подленькая игра ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Artem 2 часа назад
Раз пять пересмотрел. С чего он там умирал пол видеоролика? Его слегка оттолкнули и, максимум, мог жопу отбить упав сам споткнувшись. Чего он там изображает?
На кривую провокацию похоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
kleyman 2 часа назад
Ну так матч стыковочный, вот и пробуют состыковаться со всеми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
antonium 2 часа назад
Команда опущенных козлов. Нервный - иди лечись. Надо было красную дать обоим и горцу и дебилу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

574785



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Культурная отмена всего русского нашла сопротивление
Культурная отмена всего русского нашла сопротивление
Певице Наргиз Закировой запрещён въезд в Россию на 50 лет. К тому времени ей стукнет 101 год
Певице Наргиз Закировой запрещён въезд в Россию на 50 лет. К тому времени ей стукнет...
События на Украине 25- 26 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Японец ходит в костюме колли - чтобы понять, как живут собаки
Японец ходит в костюме колли - чтобы понять, как живут собаки
После проведённой свадьбы тамада влюбилась в жениха
После проведённой свадьбы тамада влюбилась в жениха
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео)
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло , повезло

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Ватермарк#забавно#кино#смешно#США#Жизнь#конфликт#фотографии
#прикол#животные#интересное#подборка#факты#СССР#шоу бизнес#собака#дизайн#Спорт
#фото#в мире#люди#история#Россия#Разное#познавательно#фильм#истории#авария
Впервые в истории российского футбола женщина возглавила мужской клуб Впервые в истории российского футбола женщина возглавила мужской клуб Вратарь сборной Иордании забил гол мощным ударом из своей штрафной Вратарь сборной Иордании забил гол мощным ударом из своей штрафной Так и убить можно: вратарь очень жестко встретил игрока команды соперника Так и убить можно: вратарь очень жестко встретил игрока команды соперника Телекомментатор Василий Уткин: Венгрия – пример для России Телекомментатор Василий Уткин: Венгрия – пример для России Рене Игита - самый сумасшедший футбольный вратарь Рене Игита - самый сумасшедший футбольный вратарь В Италии забит самый нелепый автогол 2018 года В Италии забит самый нелепый автогол 2018 года

На что жалуетесь?

Вернуться