Вратарь подмосковных «Химок» психанул и толкнул подающего мячи парня

Команда «Химки» на тот момент проигрывала со счетом 0:1. Вратарь не увидел мяч рядом с собой, перепрыгнул через рекламный барьер и подбежал к болбою. Он выхватил мяч у парня из рук и толкнул его.



Через пару минут голкипер вновь перепрыгнул барьер, но подающего мячи парня не дали в обиду. Вратаря своеобразным образом решил поддержать партнер по команде и тут же получил жёлтую карточку.



После игры голкипер извинился перед парнем.