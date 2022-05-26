Вратарь подмосковных «Химок» психанул и толкнул подающего мячи парня

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Во время стыкового матча чемпионата России сезона-2021/2022 с клубом «СКА-Хабаровск» вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя. Подросток подавал мячи не так быстро, как хотел голкипер и у спортсмена в середине второго тайма не выдержали нервы.
Команда «Химки» на тот момент проигрывала со счетом 0:1. Вратарь не увидел мяч рядом с собой, перепрыгнул через рекламный барьер и подбежал к болбою. Он выхватил мяч у парня из рук и толкнул его.
Через пару минут голкипер вновь перепрыгнул барьер, но подающего мячи парня не дали в обиду. Вратаря своеобразным образом решил поддержать партнер по команде и тут же получил жёлтую карточку.
После игры голкипер извинился перед парнем.
Через пару минут голкипер вновь перепрыгнул барьер, но подающего мячи парня не дали в обиду. Вратаря своеобразным образом решил поддержать партнер по команде и тут же получил жёлтую карточку.
После игры голкипер извинился перед парнем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вспомнил! Болбой! Конечно же! Дворник у нас такой был. Узбек... "Болбой", блин.
На кривую провокацию похоже.