Обычный день на пункте выдачи заказов Wildberries

2383
1
1
Источник:
Ссылки по теме:
- «Минкульт, ты не прав»: россиянка в розовом устроила одиночный пикет в защиту фильма «Барби»
- Девушка сдает в аренду вторую половину собственной кровати
- «Заказала эконом - сиди молча»: девушка сделала замечание таксисту из-за похабной музыки и вот что он ей ответил
- В Электростали работники Wildberries не заплатили за проезд и устроили погром прямо в автобусе
- В Краснодаре самокатчик сбил няню с младенцем на руках и скрылся
Новости партнёров
реклама
Не факт. Может, наоборот, менеджер требовал.