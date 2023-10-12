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Обычный день на пункте выдачи заказов Wildberries

Обычный день на пункте выдачи заказов Wildberries

Автор:
12 октября 2023 08:56
Сообщество : Юмор
Метки: Wildberries   Видео   Девушка   Эмоции   заказ   пункт выдачи заказов   
2383
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Девушка очень эмоционально и артистично что-то требовала от менеджера.

Источник:

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Метки: Wildberries   Видео   Девушка   Эмоции   заказ   пункт выдачи заказов   
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17  комментариев
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10k
Игорь 2 часа назад
мне мужик который вчера трусы примерял - больше понравился :)
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2k
Мурчелло 11 минут назад
Раньше они по психушкам сидели,и народ не беспокоили.
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30k
Григорий 12 минут назад
Мало у нас дурок, надо больше, много больше.
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3k
zloikrot Полчаса назад
рассказывает подружке, как восстановить акк на рамблере.
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1k
Andrey 38 минут назад
Если в башне по*бень...
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867
Олеся К 41 минуту назад
че за жесть?
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17k
Голос Вселенной 49 минут назад
Смотрел я и все ждал, скинет ли она блузку или сдержится.... Эххх, тема сисег не раскрыта
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2k
Vadim Balabanov Час назад
"Девушка очень эмоционально и артистично что-то требовала от менеджера."
Не факт. Может, наоборот, менеджер требовал.
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2k
КАКАнгел Час назад
она не требовала , она рассказывала о своих бабских приключениях своей корешовке. Потому что с менеджеров нечего требовать- они могут только выдать заказанный товар или не выдавать.
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1k
Злодей Час назад
Мне кажется это просто подружка.
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2k
Провокатор 2 часа назад
Эммм, девушка?!!
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