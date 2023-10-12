Обычный день на пункте выдачи заказов Wildberries

Кто над всем этим стоит

«Минкульт, ты не прав»: россиянка в розовом устроила одиночный пикет в защиту фильма «Барби»

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