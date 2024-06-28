Болельщик попытался десантироваться на Криштиану Роналду

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После футбольного матча между командами Португалия и Грузия (0:2) один из болельщиков решил спрыгнуть на Криштиану Роналду. Момент попал на видео.
Капитан португальцев Криштиану Роналду покидал поле и собирался войти в подтрибунное помещение, как вдруг прямо перед ним спрыгнул болельщик. Стюарды оперативно оттеснили мужчину.
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