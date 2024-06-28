FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3677 постов • 452 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт
Болельщик попытался десантироваться на Криштиану Роналду

Болельщик попытался десантироваться на Криштиану Роналду

Автор:
28 июня 2024 06:05
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Криштиану Роналду   Спорт   болельщик   фанат   футбол   футболист   
1194
1
1

После футбольного матча между командами Португалия и Грузия (0:2) один из болельщиков решил спрыгнуть на Криштиану Роналду. Момент попал на видео.

Капитан португальцев Криштиану Роналду покидал поле и собирался войти в подтрибунное помещение, как вдруг прямо перед ним спрыгнул болельщик. Стюарды оперативно оттеснили мужчину.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   Криштиану Роналду   Спорт   болельщик   фанат   футбол   футболист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
МихА 18 минут назад
Грузия молодцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Отвратительный Мужик 3 минуты назад
У Криштиану охрана лучше чем у президента Словении .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Андрей 6 минут назад
Уровень развития этого парня где-то на дне, остаётся ему пожелать развиваться и расти над собой, чтобы не пресмыкаться перед "большими людьми".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3733 поста (3703 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

670590



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента "Государственной дурой"
Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента "Государственной дурой"
В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело
В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело
Набирающие популярность в сообществах
Будучи изначально строго московской транспортной картой, «Тройка» превращается в полноценную платёжную систему⁠⁠
Будучи изначально строго московской транспортной картой, «Тройка» превращается в...
Немолодым везде у нас дорога
Немолодым везде у нас дорога
Тинькофф отсекает лишнее
Тинькофф отсекает лишнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#новости#интересное#кино#история#Москва#Прикол#Пёс#ЧП
#в мире#животные#позитив#улыбнуло#Китай#Россия#авария#факты#птица#истории
#люди#интересно#полиция#забавно#фильм#собака#конфликт#маразм#дом#Индия
Тинькофф отсекает лишнее Тинькофф отсекает лишнее Роналду заплакал на интервью, увидев ролик с покойным отцом Роналду заплакал на интервью, увидев ролик с покойным отцом Криштиану Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии из-за того, что он «своеобразно» отпраздновал гол Криштиану Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии из-за того, что он... Криштиану Роналду показал свой потрясающий гараж Криштиану Роналду показал свой потрясающий гараж Что связывает Криштиану Роналду, креплёное вино и самые большие запасы лаврового листа в мире Что связывает Криштиану Роналду, креплёное вино и самые большие запасы лаврового листа в мире Вся семья Криштиану Рональду занимается спортом на карантине Вся семья Криштиану Рональду занимается спортом на карантине

На что жалуетесь?

Вернуться