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Жареные камни со специями на рынках Китая

Жареные камни со специями на рынках Китая

Автор:
28 июня 2023 10:30
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Китай   Прикол   в мире   камни   
1475
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Китайская уличная еда не перестаёт удивлять. В отдельных местах можно встретить торговцев, который продают жареные камни со специями.

Гальку обжаривают со специями и соусом и продают за 16 юаней (около 200 рублей). Гастрономическое чудо нужно обсосать и выплюнуть.

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Метки: Видео   Еда   Китай   Прикол   в мире   камни   
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9  комментариев
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244
Добрый Самаритянин 2 часа назад
"пофофать, говорите, надо было?"
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23k
AzuveR Полчаса назад
Где видео ,как эту хрень едят ?
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1k
Duke_kir 57 минут назад
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3k
Наблюдатель 2 часа назад
А ведь раньше это было мемом)))
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9k
Garpia121 2 часа назад
Да пусть жрут камни, может плодиться меньше станут.
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49k
Андрей 2 часа назад
обсосать и выплюнуть?! Если 1.5 миллиарда китайцев будет постоянно обсасывать гальку и выплёвывать, то так скоро вся галька на Земле кончится. Надо гальку сплёвывать в отдельный станакчик и сдавать для повторного использования как мы сдаём стеклотару например. Используй гальку бережно!!! Сохраним гальку для будующих поколений, что и они могли пососать как их предки из 21 века!
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308
iskra Андрей Час назад
А где написано, что её выбрасывают? Я думаю, это так и работает - принес ведро гальки, и можешь вечно её жарить-продавать..
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