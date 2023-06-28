Жареные камни со специями на рынках Китая

1475
1
1
Китайская уличная еда не перестаёт удивлять. В отдельных местах можно встретить торговцев, который продают жареные камни со специями.
Гальку обжаривают со специями и соусом и продают за 16 юаней (около 200 рублей). Гастрономическое чудо нужно обсосать и выплюнуть.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров