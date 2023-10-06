Подросток из Красноярска "заказал" звонки с угрозами за 1000 рублей, чтобы не ходить на уроки

В краевой столице в течение трех дней в одну из школ поступали телефонные звонки от неизвестного с информацией о том, что в образовательном учреждении находится опасный предмет. На место происшествия незамедлительно выезжала следственно-оперативная группа, однако никаких угроз обнаружено не было.
Позже сотрудники полиции выяснили, что к совершению противоправных деяний может быть причастен 15-летний ученик этой школы. С его домашнего компьютера в публичном чате одного из мессенджеров была опубликована просьба распространить ложные сведения за вознаграждение.
По предварительным данным, один из участников чата откликнулся на это предложение, получив за выполненное задание 1000 рублей. Несовершеннолетний признался, что не хотел ходить на уроки, а поэтому и «заказал» такие звонки в школу.
Следственным отделом заведены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Источник:
- Сотрудник Wildberries московского Троицка стал звездой интернета
- Не слишком бережное обращение с посылками клиентов известного интернет-магазина
- Довела: житель Красноярска избил лифт после разговора с девушкой
- Не залипай в телефон: поучительный ролик для школьников
- В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице
Начинаем урок , это Вова дебил из Перми и он сядет за то-то и то-то. Хотите кака Вова ? Нет? тогда не делайте то-то и то-то.