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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 796 постов • 41 подписчик подписаться
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Подросток из Красноярска "заказал" звонки с угрозами за 1000 рублей, чтобы не ходить на уроки

Подросток из Красноярска "заказал" звонки с угрозами за 1000 рублей, чтобы не ходить на уроки

Автор:
06 октября 2023 08:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: заказ   звонки   красноярск   люди   угроза   школа   
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В краевой столице в течение трех дней в одну из школ поступали телефонные звонки от неизвестного с информацией о том, что в образовательном учреждении находится опасный предмет. На место происшествия незамедлительно выезжала следственно-оперативная группа, однако никаких угроз обнаружено не было.

Позже сотрудники полиции выяснили, что к совершению противоправных деяний может быть причастен 15-летний ученик этой школы. С его домашнего компьютера в публичном чате одного из мессенджеров была опубликована просьба распространить ложные сведения за вознаграждение.


По предварительным данным, один из участников чата откликнулся на это предложение, получив за выполненное задание 1000 рублей. Несовершеннолетний признался, что не хотел ходить на уроки, а поэтому и «заказал» такие звонки в школу.

Следственным отделом заведены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ.


Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


Источник:

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Метки: заказ   звонки   красноярск   люди   угроза   школа   
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3  комментария
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1k
Илья 2 часа назад
Сажать и широко оповещать об этом в социальных сетях и школах .
Начинаем урок , это Вова дебил из Перми и он сядет за то-то и то-то. Хотите кака Вова ? Нет? тогда не делайте то-то и то-то.
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106
ruslan d 10 минут назад
Футболочка Carhartt WIP , не бедный парнишка ...
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45
Patiot Полчаса назад
Этому малолетнему придурку будет урок на всю жизнь. Нельзя для таких целей использовать свой домашний компьютер с подключением. Нужно завести левую симку и настроить VPN. А для расчётов завести анонимный кошелёк, который пополняется с помощью криптовалюты.
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