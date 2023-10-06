Подросток из Красноярска "заказал" звонки с угрозами за 1000 рублей, чтобы не ходить на уроки

Позже сотрудники полиции выяснили, что к совершению противоправных деяний может быть причастен 15-летний ученик этой школы. С его домашнего компьютера в публичном чате одного из мессенджеров была опубликована просьба распространить ложные сведения за вознаграждение.

По предварительным данным, один из участников чата откликнулся на это предложение, получив за выполненное задание 1000 рублей. Несовершеннолетний признался, что не хотел ходить на уроки, а поэтому и «заказал» такие звонки в школу.