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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 794 поста • 41 подписчик подписаться
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50 рублей грызни: пенсионерка покусала сотрудника «Мегафона» из-за платной квитанции о детализации звонков

50 рублей грызни: пенсионерка покусала сотрудника «Мегафона» из-за платной квитанции о детализации звонков

Автор:
06 октября 2023 07:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: 50 рублей   Видео   Мегафона   детализация звонков   конфликт   люди   пенсионерка   покусала   
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Бабушка хотела узнать свои звонки на определенный номер. Менеджер распечатал квитанцию и предупредил, что она платная – стоимость услуги 50 рублей.

В итоге нужной информации в выписке не оказалось, пенсионерка устроила истерику: пустила в ход зубы и укусила сотрудника за руку.



В итоге оказалось, что бабушка-крокодил звонила со второй SIM-карты МТС.

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Метки: 50 рублей   Видео   Мегафона   детализация звонков   конфликт   люди   пенсионерка   покусала   
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3  комментария
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26k
Влад Час назад
Какая опасная работа однако!
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МихА 57 минут назад
Засада блин... теперь 40 уколов в живот делать от бешенства
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Deiz

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