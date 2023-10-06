50 рублей грызни: пенсионерка покусала сотрудника «Мегафона» из-за платной квитанции о детализации звонков

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Бабушка хотела узнать свои звонки на определенный номер. Менеджер распечатал квитанцию и предупредил, что она платная – стоимость услуги 50 рублей.
В итоге нужной информации в выписке не оказалось, пенсионерка устроила истерику: пустила в ход зубы и укусила сотрудника за руку.
В итоге оказалось, что бабушка-крокодил звонила со второй SIM-карты МТС.
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