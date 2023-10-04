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Парень притворился незрячим для социального эксперимента и вызвал дискуссию

Парень притворился незрячим для социального эксперимента и вызвал дискуссию

Автор:
04 октября 2023 13:57
Сообщество : Эксперименты
Метки: Видео   Реакция   зрение   люди   незрячий   эксперименты   
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На видео парень хватает за руки прохожих девушек, половина которых в испуге оттолкнули его. Одни комментаторы призывают быть добрее, а другие защищают девушек.

В Сети завирусилось видео тиктокера-пранкера Sviy, который ради социального эксперимента притворился незрячим. На видео парень в тёмных очках и с белой тростью спускается по лестнице и хватает за плечи прохожих, видимо, в поисках поддержки.


В ролике пранкер подходил только к девушкам, часть из которых отказались помогать парню. Многие комментаторы написали, что нужно быть добрее и помочь незрячему парню спуститься по лестнице не так уж трудно.


Однако другие зрители обратили внимание на то, что пранкер хватал девушек за плечи со спины и без предупреждения, и посчитали такое поведение некорректным и отпугивающим. Ведь блогер мог попросить помощи словами. По их мнению, случайные участницы эксперимента проявили защитную реакцию, сбросив руку пранкера.

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Метки: Видео   Реакция   зрение   люди   незрячий   эксперименты   
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9  комментариев
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61k
pynh 2 часа назад
Да потому что один притворился косым, другой хромым, третий слепым. Хер поймешь кому помогать, а кто просто долбо"б.
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497
REMM 4 минуты назад
а если по ипалу ему ,и сказать что это тоже социальный эксперимент ?
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293
Михаил 52 минуты назад
Пусть скажет спасибо что в репу с таким пранком не получил... Экспериментатор хренов... Вот из-за таких оленей реальные нуждающиеся в помощи лишний раз ее не получат!
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2k
Vergüenza Ajena 57 минут назад
Ступеньки не видит, но проходящих девушек хватает безошибочно.
К тому же НАСТОЯЩИЙ слепой так никогда не сделает.
В крайнем случае просто попросит помочь.
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91k
7guest Час назад
Паниковский тоже переодевался в слепого для "социальных экспериментов".
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32k
БамбарбияКиргуду Час назад
Слепые хорошо слышат.И если им нужна помощь,то они могут попросить проходящего мимо.Ещё ни разу не видел,чтобы слепые кого то хватали.А тиктокер-пранкер,это как дол.бо.ёб в квадрате.Тут даже медицина бессильна.
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1k
Darki 2 часа назад
Пранкер гнутый.Человек реально не видящий умеет спускаться по лестнице сам.Ему не надо хватать(да ещё и так чётко)прохожих.
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4k
AlekZzz 2 часа назад
Ох уж эти времена блогеров пранкеров... если бы ещё что-то делали на уровне ракамакафо.
Главное наложить слезливую музыку.
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34k
ACU900 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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