Парень притворился незрячим для социального эксперимента и вызвал дискуссию

На видео парень хватает за руки прохожих девушек, половина которых в испуге оттолкнули его. Одни комментаторы призывают быть добрее, а другие защищают девушек.
В Сети завирусилось видео тиктокера-пранкера Sviy, который ради социального эксперимента притворился незрячим. На видео парень в тёмных очках и с белой тростью спускается по лестнице и хватает за плечи прохожих, видимо, в поисках поддержки.
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В ролике пранкер подходил только к девушкам, часть из которых отказались помогать парню. Многие комментаторы написали, что нужно быть добрее и помочь незрячему парню спуститься по лестнице не так уж трудно.
Однако другие зрители обратили внимание на то, что пранкер хватал девушек за плечи со спины и без предупреждения, и посчитали такое поведение некорректным и отпугивающим. Ведь блогер мог попросить помощи словами. По их мнению, случайные участницы эксперимента проявили защитную реакцию, сбросив руку пранкера.
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К тому же НАСТОЯЩИЙ слепой так никогда не сделает.
В крайнем случае просто попросит помочь.
Главное наложить слезливую музыку.