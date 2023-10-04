Парень притворился незрячим для социального эксперимента и вызвал дискуссию

В ролике пранкер подходил только к девушкам, часть из которых отказались помогать парню. Многие комментаторы написали, что нужно быть добрее и помочь незрячему парню спуститься по лестнице не так уж трудно.



Однако другие зрители обратили внимание на то, что пранкер хватал девушек за плечи со спины и без предупреждения, и посчитали такое поведение некорректным и отпугивающим. Ведь блогер мог попросить помощи словами. По их мнению, случайные участницы эксперимента проявили защитную реакцию, сбросив руку пранкера.