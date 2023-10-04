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Девушка подожгла предмет интерьера в кафе

Девушка подожгла предмет интерьера в кафе

Автор:
04 октября 2023 11:04
Метки: Видео   Поджог   азиаты   в мире   кафе   люди   
1825
1
1

Умные мысли часто преследовали эту девушку, но она всегда была на шаг впереди.

Интересно, на какой эффект она рассчитывала?

Источник:

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Метки: Видео   Поджог   азиаты   в мире   кафе   люди   
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16  комментариев
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9k
Дмитрий Час назад
В общем национальность и долбо...зм это совершенно независимые вещи. Последнее широко шагает по планете.
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6k
мемфрид 36 минут назад
Жаль, что в стакане не спиртяка была)
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30k
Григорий 50 минут назад
Интересно, а задается-ли она вопросом, что со мной не так?
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32k
Юрий 58 минут назад
"на какой эффект она рассчитывала?" - эффект бесплатного обеда на двоих.
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818
kan35 Час назад
пироманка, видимо
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13k
Всё – приехали! Час назад
Может девушка парикмахер от пирофореза? Надо было официанту с "коктейльпитием" клиента как-то бы и по осторожней. Зато отвага при тушении пламени напитком порадовала конкретно
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2k
Fiverknot Час назад
С другой стороны к владельцам кафе возникнут вопросы пожарной безопасности, которую они не обеспечили. Зачем оформлять стены тем, что так вспыхивает мгновенно.
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23k
ЦСКА Час назад
А скана её счета за трапезу нету??
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13k
Всё – приехали! Час назад
Походу интерьер стал интересней
...А дизайнерша как-то быстро с вещами "ауу"
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Alex Chebrikov

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