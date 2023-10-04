Девушка подожгла предмет интерьера в кафе

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Умные мысли часто преследовали эту девушку, но она всегда была на шаг впереди.
Интересно, на какой эффект она рассчитывала?
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Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации
Это то что нашел, вроде про элементы декора ни слова.