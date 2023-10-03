Приморье мошенники обманули школьницу и получили доступ к банковским данным её друзей

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11-летняя девочка столкнулась с мошенниками в соцсетях, которые предложили ей заработать, пригласив друзей в группу.
Друзья девочки, пройдя "проверку", неосознанно предоставили мошенникам доступ к данным банковских карт своих родителей. У одного из родителей начали пропадать деньги. Теперь по этому случаю возбуждено уголовное дело.
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Говорит грамотно, внятно и связно, так отчего такой дурой-то оказалась?
Или соучастницей-завлекательницей была?