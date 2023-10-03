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Приморье мошенники обманули школьницу и получили доступ к банковским данным её друзей

Приморье мошенники обманули школьницу и получили доступ к банковским данным её друзей

Автор:
03 октября 2023 08:41
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   деньги   карта   мошенники   обман   школьница   
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11-летняя девочка столкнулась с мошенниками в соцсетях, которые предложили ей заработать, пригласив друзей в группу.

Друзья девочки, пройдя "проверку", неосознанно предоставили мошенникам доступ к данным банковских карт своих родителей. У одного из родителей начали пропадать деньги. Теперь по этому случаю возбуждено уголовное дело.

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Метки: Видео   деньги   карта   мошенники   обман   школьница   
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1  комментарий
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3k
Anners 37 минут назад
По бумажке, что ли, читает?
Говорит грамотно, внятно и связно, так отчего такой дурой-то оказалась?
Или соучастницей-завлекательницей была?
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