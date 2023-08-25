Мошенники развели россиянку на 300 тысяч рублей, пообещав встречу с Райаном Гослингом

Фанатка голливудского актера сидела в тематических группах в одной запрещенной американской соцсети — там она и попалась на удочку мошенников. Незнакомец написал даме в личку, прикинувшись «ассистентом» Гослинга, и наплел, что знаменитость скоро посетит Россию, а заодно заедет в Чувашию, чтобы познакомиться с поклонницей. Но для организации встречи нужны «деньги».
Доверчивая девушка взяла несколько кредитов и отправила все деньги обманщикам. Но начала подозревать неладное, когда те шантажом попытались выманить у нее еще 200 тысяч — мол, если не отправит деньги, то ее опозорят по телику и в СМИ. Только тогда потерпевшая обратилась в полицию.
Самому Райану Гослингу, скорее всего, нет никакого дела до инцидента
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Как низко ты пал…..
У мужика жизнь совсем не удалась. Всё идёт криво-косо. Работу потерял, жена ушла к другому, при этом отсудила и детей, и имущество. Мужик решил покончить жизнь самоубийством. Забрался на самый высокий в округе обрыв и решил прыгнуть вниз. Стоит на краю, с жизнью прощается. Вдруг откуда-то сзади слышит голос: "Эх, милок! Ты что же это такое удумал?!" Мужик оборачивается и видит, что сзади стоит сухенькая старушка с корзинкой в руках и старомодной шляпкой на голове:
- Эх, бабушка!... Не могу больше жить! Работы нет. Денег нет. Жена мало того, что к любовнику ушла, так ещё и детей забрала и практически голым оставила. Не хочу больше жить!...
- Ну, милок... Повезло тебе.
- Ты что, бабка, издеваешься?!!!
- Что ты, что ты?!!! И в мыслях не было! А повезло тебе потому, что я добрая фея. И могу сделать так, что у тебя не просто всё наладится, но даже ещё лучше, чем раньше, станет. Будешь ты богат. Найдёшь новую жену...
- Неужели правда?!!! Неужели ты это для меня сделаешь?!!!
- Конечно... Только есть одно условие. Чтобы я смогла все твои желания исполнить, должен ты меня трахнуть... Я конечно понимаю, что я древняя старуха, но... Ну, правила такие. Понимаешь? Причём чем больше стараться будешь, тем быстрее желания исполнятся
Мужик обрадовался. Скинул портки и... Постарался, в общем. "После того как" надел мужик портки и говорит бабке:
-Ну? Когда желания будешь исполнять?
- Так а всё уже. Ты, милок, иди домой. Там у тебя уже всё лучше, чем было.
Мужик обрадованно побежал домой, а бабка смотрит ему задумчиво в след и говорит: "Надо же!... Такой большой, а в сказки верит!"