Мошенники развели россиянку на 300 тысяч рублей, пообещав встречу с Райаном Гослингом

Доверчивая девушка взяла несколько кредитов и отправила все деньги обманщикам. Но начала подозревать неладное, когда те шантажом попытались выманить у нее еще 200 тысяч — мол, если не отправит деньги, то ее опозорят по телику и в СМИ. Только тогда потерпевшая обратилась в полицию.

Самому Райану Гослингу, скорее всего, нет никакого дела до инцидента