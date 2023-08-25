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Мошенники развели россиянку на 300 тысяч рублей, пообещав встречу с Райаном Гослингом

Мошенники развели россиянку на 300 тысяч рублей, пообещав встречу с Райаном Гослингом

Автор:
25 августа 2023 08:24
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   Райан Гослинг   деньги   знаменитость   мошенники   наивность   обман   
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Фанатка голливудского актера сидела в тематических группах в одной запрещенной американской соцсети — там она и попалась на удочку мошенников. Незнакомец написал даме в личку, прикинувшись «ассистентом» Гослинга, и наплел, что знаменитость скоро посетит Россию, а заодно заедет в Чувашию, чтобы познакомиться с поклонницей. Но для организации встречи нужны «деньги».

Доверчивая девушка взяла несколько кредитов и отправила все деньги обманщикам. Но начала подозревать неладное, когда те шантажом попытались выманить у нее еще 200 тысяч — мол, если не отправит деньги, то ее опозорят по телику и в СМИ. Только тогда потерпевшая обратилась в полицию.


Самому Райану Гослингу, скорее всего, нет никакого дела до инцидента

Источник:

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Метки: Видео   Райан Гослинг   деньги   знаменитость   мошенники   наивность   обман   
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18  комментариев
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
надо было на алике Гослинга заказывать
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10k
Garpia121 20 минут назад
Вот как-то совсем не вызывают сочувствия такие индивиды. Ну если нет мозга, его не добавишь. Не на Гослинга, так еще куда деньги отдаст. Лох, это бесконечно.
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9k
krivsan Полчаса назад
как порядочный мужчина Райан,должен хотя бы приехать к ней
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117
Андрей Граф Полчаса назад
ну Вы знаете... ТП
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32
Pyramid Head 36 минут назад
а он разве не умер в конце?
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2k
Алексей Гулевич 44 минуты назад
да Гослинга рук дело ... 200проц
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16k
Shtoppi 48 минут назад
очередной яркий пример того, что степень деградации некоторых приматов просто зашкаливает.
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47k
Aleksandr 50 минут назад
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251
Илья 51 минуту назад
Раньше только родные и близкие знали что ды дурак но с появлением интернета всь мир узнал .
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577
ruslan d 57 минут назад
Хорошо военкомат поджечь не попросили ...
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14k
GROMOZEKA Час назад
Эх Гослинг, Гослинг
Как низко ты пал…..
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16k
ss Час назад
Анекдот:

У мужика жизнь совсем не удалась. Всё идёт криво-косо. Работу потерял, жена ушла к другому, при этом отсудила и детей, и имущество. Мужик решил покончить жизнь самоубийством. Забрался на самый высокий в округе обрыв и решил прыгнуть вниз. Стоит на краю, с жизнью прощается. Вдруг откуда-то сзади слышит голос: "Эх, милок! Ты что же это такое удумал?!" Мужик оборачивается и видит, что сзади стоит сухенькая старушка с корзинкой в руках и старомодной шляпкой на голове:

- Эх, бабушка!... Не могу больше жить! Работы нет. Денег нет. Жена мало того, что к любовнику ушла, так ещё и детей забрала и практически голым оставила. Не хочу больше жить!...
- Ну, милок... Повезло тебе.
- Ты что, бабка, издеваешься?!!!
- Что ты, что ты?!!! И в мыслях не было! А повезло тебе потому, что я добрая фея. И могу сделать так, что у тебя не просто всё наладится, но даже ещё лучше, чем раньше, станет. Будешь ты богат. Найдёшь новую жену...
- Неужели правда?!!! Неужели ты это для меня сделаешь?!!!
- Конечно... Только есть одно условие. Чтобы я смогла все твои желания исполнить, должен ты меня трахнуть... Я конечно понимаю, что я древняя старуха, но... Ну, правила такие. Понимаешь? Причём чем больше стараться будешь, тем быстрее желания исполнятся

Мужик обрадовался. Скинул портки и... Постарался, в общем. "После того как" надел мужик портки и говорит бабке:

-Ну? Когда желания будешь исполнять?
- Так а всё уже. Ты, милок, иди домой. Там у тебя уже всё лучше, чем было.

Мужик обрадованно побежал домой, а бабка смотрит ему задумчиво в след и говорит: "Надо же!... Такой большой, а в сказки верит!"
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2k
Vovan Petroff Час назад
Далеко ли до Чувашии?
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16k
Alex Час назад
Баба, потому дура... Ну такая ззвеззда, что к ней все едут и едут...
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29k
seka64 Час назад
Вообще никакого дела нет до Райана Гослинга. Согласился бы с ним встретится, если бы он мне 300 тыс. перевёл.
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12k
Кот Бегемот 2 часа назад
Судя по каменному лицу "маёрши", представляю её слова, которые она не вправе озвучить... Что-что, а в этом случае можно только посочувствовать полиции в их обязанности принимать заявления от вот таких-то наивных "клуш"
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9k
krivsan 2 часа назад
не повезло,я заплатил и ко мне Дженнифер Лоуренс приехала
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3k
lekha-fil 2 часа назад
И конечно банк ничего не может отследить. Ну, в общем, как всегда.
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